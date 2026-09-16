Вижте десетимата претенденти за "Атлет на Европа" за 2026 г.

Европейската атлетика обяви десетимата номинирани за признанието за №1 на континента при мъжете. За гласуването се взимат предвид гласовете на четири отделни панела - експертите на Европейската атлетика, членовете на атлетическата асоциация на Стария континент, медийния вот и вотът на публиката, като всеки един от тези гласувания определя по 25% от общата оценка за всеки един от състезателите. Победителят ще бъде обявен на специална Гала вечер в Лозана на 24 октомври.

А ето и десетимата претенденти за отличието “Атлет на Европа”:

- Анди Диас Ернандeс (Италия) - европейски шампион на открито в тройния скок, световен първенец в зала, носител на диамантения трофей за 2026 г. и четвърти във вечната ранглиста на дисциплината с 18.15 м.

- Кристиян Чех (Словения) - европейски шампион на диск, носител на диамантения трофей в дисциплината и шампион от Средиземноморските игри

- Арманд Дуплантис (Швеция) - европейски шампион в овчарския скок на открито и световен в зала, победител на Ultimate шампионата, световен рекордьор с 6.31 м

- Симон Ехамер (Швейцария) - световен шампион и световен рекордьор в седмобоя с 6670 точки, европейски сребърен медалист в скока на дължина, лидер в световната ранглиста в десетобоя за сезона с 8778 точки

- Бенце Халаш (Унгария) - европейски шампион на чук, лидер в световната ранглиста за сезона с 84.25 м

- Якоб Ингебригтсен (Норвегия) - европейски шампион на 5000 м и шампион на Ultimate в същата дисциплина

- Масимо Стано (Италия) - европейски шампион в маратона в спортното ходене и европейски рекордьор в дисциплината с 2:56.49 часа

- Джанмарко Тамбери (Италия) - европейски шампион в скока на височина, шампион на Ultimate и водач в световната ранглиста за сезона с 2.37 м

- Милтиадис Тентоглу (Гърция) - европейски шампион в скока на дължина, шампион на Ultimate и №1 в света за сезона с 8.66 м

- Карстен Вархолм (Норвегия) - европейски шампион на 400 метра с препятствия и със смесената щафета на Норвегия на 4 по 400 м .

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