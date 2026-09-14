Махачев определи топ претендентите в полусредна категория и посочи бъдещия шампион

Ислам Махачев смята, че Иън Мачадо Гари е следващият шампион в полусредна категория, но това няма да се случи скоро.

През август Махачев се изправи срещу Гари в главния двубой на UFC 330, защитавайки за първи път титлата си в полусредна категория. Битката изправи шампиона пред сериозно изпитание, принуждавайки го да стигне до победа с единодушно съдийско решение след пет рунда.

Този успех беше 17-и пореден за Махачев в UFC, с което той подобри рекорда, държан преди това от Андерсън Силва. След мача дагестанецът потвърди намерението си да увеличи серията си до 20 последователни победи. Махачев оценява потенциалните си бъдещи опоненти, Карлос Пратес, Майкъл Моралес и Шавкат Рахмонов, като напълно равностойни.

„Честно казано, поставям Пратес, Моралес и Рахмонов на едно и също ниво“, заяви Махачев пред „Ушатайка“. „Пратес има мощ в ударите, той е опасен. Моралес е много едър и е опасен както в борбата, така и в стойка. А Шавкат е много сериозен противник по отношение на бойните си умения.“

Шампионът в полусредна категория също така отхвърли друг изгряващ претендент, бившия шампион на „Белатор“ Ярослав Амосов, и заяви, че според него Гари всъщност е най-опасният боец в дивизията до 77 килограма. Той добави, че ирландецът ще стане шампион, след като самият Махачев напусне спорта.

„Не мисля, че Амосов е опасен противник“, каза Махачев. „Гледах мача, в който някой неутрализира борбата му, и видяхте какво се случи. Изобщо не го смятам за опасен боец. Смятам, че един от най-опасните и сериозни опоненти беше в последния ми мач с Иън Гари. И мисля, че той ще стане шампион, след като аз си тръгна. Той е млад. Мисля, че все още има време.“

Засега Гари ще трябва да почака, но вече се стреми към двубой с един от възможните съперници на Махачев – Майкъл Моралес. Междувременно Махачев даде да се разбере, че би искал да добави още една защита на титлата преди Рамазан, който започва през февруари, като най-вероятният претендент е Карлос Пратес.

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