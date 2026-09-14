Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България няма право на грешка срещу Португалия - на живо с очакванията и мненията преди двубоя
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Махачев определи топ претендентите в полусредна категория и посочи бъдещия шампион

Махачев определи топ претендентите в полусредна категория и посочи бъдещия шампион

  • 14 сеп 2026 | 17:46
  • 259
  • 0
Махачев определи топ претендентите в полусредна категория и посочи бъдещия шампион

Ислам Махачев смята, че Иън Мачадо Гари е следващият шампион в полусредна категория, но това няма да се случи скоро.

През август Махачев се изправи срещу Гари в главния двубой на UFC 330, защитавайки за първи път титлата си в полусредна категория. Битката изправи шампиона пред сериозно изпитание, принуждавайки го да стигне до победа с единодушно съдийско решение след пет рунда.

Този успех беше 17-и пореден за Махачев в UFC, с което той подобри рекорда, държан преди това от Андерсън Силва. След мача дагестанецът потвърди намерението си да увеличи серията си до 20 последователни победи. Махачев оценява потенциалните си бъдещи опоненти, Карлос Пратес, Майкъл Моралес и Шавкат Рахмонов, като напълно равностойни.

„Честно казано, поставям Пратес, Моралес и Рахмонов на едно и също ниво“, заяви Махачев пред „Ушатайка“. „Пратес има мощ в ударите, той е опасен. Моралес е много едър и е опасен както в борбата, така и в стойка. А Шавкат е много сериозен противник по отношение на бойните си умения.“

Шампионът в полусредна категория също така отхвърли друг изгряващ претендент, бившия шампион на „Белатор“ Ярослав Амосов, и заяви, че според него Гари всъщност е най-опасният боец в дивизията до 77 килограма. Той добави, че ирландецът ще стане шампион, след като самият Махачев напусне спорта.

„Не мисля, че Амосов е опасен противник“, каза Махачев. „Гледах мача, в който някой неутрализира борбата му, и видяхте какво се случи. Изобщо не го смятам за опасен боец. Смятам, че един от най-опасните и сериозни опоненти беше в последния ми мач с Иън Гари. И мисля, че той ще стане шампион, след като аз си тръгна. Той е млад. Мисля, че все още има време.“

Засега Гари ще трябва да почака, но вече се стреми към двубой с един от възможните съперници на Махачев – Майкъл Моралес. Междувременно Махачев даде да се разбере, че би искал да добави още една защита на титлата преди Рамазан, който започва през февруари, като най-вероятният претендент е Карлос Пратес.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Славните български успехи в бокса

Славните български успехи в бокса

  • 14 сеп 2026 | 14:23
  • 369
  • 0
Председателят на БОК с подкрепа за връщането на каратето в олимпийската програма

Председателят на БОК с подкрепа за връщането на каратето в олимпийската програма

  • 14 сеп 2026 | 14:02
  • 639
  • 0
Том Аспинал оваканти титлата в тежка категория на UFC

Том Аспинал оваканти титлата в тежка категория на UFC

  • 14 сеп 2026 | 13:40
  • 1441
  • 0
Председателят на БОК с подкрепа за връщането на каратето в олимпийската програма

Председателят на БОК с подкрепа за връщането на каратето в олимпийската програма

  • 14 сеп 2026 | 13:25
  • 623
  • 0
Любен Джубрилов с обръщение към ММА общността: Огледайте се как се развиват в съседните държави

Любен Джубрилов с обръщение към ММА общността: Огледайте се как се развиват в съседните държави

  • 14 сеп 2026 | 11:38
  • 723
  • 1
Българка с медал от световно по савате

Българка с медал от световно по савате

  • 14 сеп 2026 | 11:25
  • 987
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Куп новини в Левски! Атанас Бостанджиев обяви грандиозни цели пред отбора

Куп новини в Левски! Атанас Бостанджиев обяви грандиозни цели пред отбора

  • 14 сеп 2026 | 17:49
  • 37978
  • 156
Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)

Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)

  • 14 сеп 2026 | 17:15
  • 27071
  • 118
ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

  • 14 сеп 2026 | 18:35
  • 1339
  • 0
Левски увеличи драстично бюджета, настигна по пари Лудогорец и ЦСКА (Бостанджиев обяви сумите)

Левски увеличи драстично бюджета, настигна по пари Лудогорец и ЦСКА (Бостанджиев обяви сумите)

  • 14 сеп 2026 | 17:43
  • 7952
  • 13
Сираков: Левски го чакат много хубави дни

Сираков: Левски го чакат много хубави дни

  • 14 сеп 2026 | 17:15
  • 8173
  • 9
България срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

България срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

  • 14 сеп 2026 | 18:01
  • 1532
  • 1