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  3. Диан Георгиев: Идват тежки мачове

Диан Георгиев: Идват тежки мачове

  • 16 сеп 2026 | 07:59
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Диан Георгиев: Идват тежки мачове

В кв.Дивдядово, Шумен, Септември (Драгоево) се наложи с 4:2 над гостуващия му Рилци (Добрич). Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

Септември (Драгоево) победи Рилци
Септември (Драгоево) победи Рилци

Диан Георгиев, председател на Управителния съвет на ФК Рилци коментира пред клубния сайт.

„Резултатът не отразява реално. Головете за 1:1 и 3:2 паднаха веднага след нашите попадения. През второто полувреме имахме положения, но не успяхме да ги вкараме. Теренът беше много зле, което не го казвам като оправдание, но повлия при третото им попадение. Иначе двубоят си беше равностоен. Сега започва тежка серия. Идват Лудогорец III, отиваме на Попово, идват Балчик. Но това е програмата, трябва да се мине през всеки. Ще опитаме да се борим. На собствен терен и стените помагат. А и не е като миналия сезон да сме в оскъден състав. Сега имаме достатъчно футболисти. Мисля, че ще сборим, пък нека по-добрият да победи“.

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