Майнц нанесе върховно унижение на домакина Хамбургер

Майнц 05 унижи с разгромното 5:0 като гост Хамбургер ШФ в мач от 2-рия кръг на Бундеслигата. Тимът от карнавалния град не остави никакви шансове на домакините и така постигна първата си победа в шампионата. С два гола за Майнц се отличи Филип Титц (48’, 83’), докато Шералдо Бекер вкара веднъж (19') и даде две асистенции.

Така Майнц вече е с 4 точки, докато Хамбургер е на дъното на класирането без записани актив и гол.

Und damit ist Schluss! Wir gewinnen in Hamburg! COME ON! pic.twitter.com/Vul58CctP9 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) September 6, 2026

В 19-ата минута гостите успяха първи да нанесат удар. Николай Ремберг от домакините допусна грешка и подари топката на Кайшу Сано. Той веднага се възползва и изведе в чиста позиция Шералдо Бекер, който преодоля Даниел Хойер Фернандеш за първия гол за Майнц в мача и през сезона - 0:1. Гостите продължиха да играят по-добре и в 41-вата минута Шералдо Бекер проби отдясно и намери Филип Мвене, който засече в мрежата за 0:2.

През втората част защитата на Хамбургер окончателно се разпадна и допусна нови три попадения. В началото на втората част Бекер записа втората си асистенция, след като намери Филип Титц в наказателното поле, който направи резултата класически - 0:3. Пак той се разписа в 83-ата минута след пас на корееца Жае-Сун Лий за 0:4. Крайното 0:5 бе оформено от влезлия като резерва ганаец Рансфорд Кьонигсдорфер, който вкара във вратата на бившия си отбор и се израдва бурно.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google