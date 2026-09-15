Възраждат в 10 бройки легендарен болид на Айртон Сена

Един от най-разпознаваемите болиди в историята на Формула 1 ще бъде възроден, като предстои да бъдат изградени 10 пълномащабни реплики на емблематичния Лотус 97Т.

Компанията „Мементо Ексклузивс“ потвърди, че мистериозният исторически проект, който загатна по-рано тази година, е съсредоточен върху Лотус 97Т – болидът, управляван от Елио де Анджелис и Айртон Сена през сезон 1985 във Формула 1.

Formula 1® has today announced its licensing partnership with F1® Authentics, operated by Memento Exclusives, will be renewed as an official Formula 1® memorabilia platform and a supplier of officially licensed F1 show cars through until 2030 inclusive.



Building on the… pic.twitter.com/qnzvuAqbO5 — F1 Media (@F1Media) September 30, 2025

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Само 10 пълномащабни копия на автомобила ще бъдат произведени в партньорство с Класик Тийм Лотус.

„Мементо Ексклузивс“ е най-известна като доставчик на демонстрационни автомобили за Формула 1 и като оператор на официално лицензираната платформа „Ф1 Аутентикс“. Компанията произвежда реплики на болиди от настоящото поколение за отборите в шампионата от 2019 г. насам.

On this day in 1984, Ayrton Senna gave a masterclass in the rain to achieve his first Formula 1 podium in Monaco

A legend was bornpic.twitter.com/pbRbwa2NJE — Holiness (@F1BigData) June 2, 2026

Тези творения редовно се появяват на представяния на нови разцветки, изложения, писти и партньорски събития по целия свят, като малък брой от тях се предлагат и на частни колекционери.

Лотус 97Т е първият исторически проект, с който се захваща компанията и представлява различно предизвикателство в сравнение с пресъздаването на модерен автомобил, изграден по CAD данни.

От Класик Тийм Лотус са предоставили архивни материали, които никога досега не са били споделяни за подобна цел, включително ръчно рисувани чертежи, оригинални документи за изработка и исторически референтни данни.

Enjoy 201 seconds of Ayrton Senna defending himself against Nigel Mansell in Monaco on a day like today in 1992pic.twitter.com/PYFrps9ODr — Holiness (@F1BigData) May 31, 2026

Демонстрационният автомобил ще бъде изграден с много от същите материали и конструктивни техники като оригинала от 1985 г., с участието на хора, работили по онзи болид. Всяка от десетте реплики ще носи индивидуална табелка на шасито, с която ще бъде официално регистрирана в архива на „Тийм Лотус“.

Моделът 97Т връща Лотус към победите три години след смъртта на Колин Чапман, с Жерар Дюкаруж като технически директор и запазената черно-златна разцветка на "Джон Плейър'с Спешъл".

#OnThisDay in 1985.



At Spa-Francorchamps, Ayrton Senna (Lotus-Renault-97T) mastered damp conditions to comfortably win the Belgian GP, his second F1 victory. The race had meant to have been held on 2 June, but had to be rescheduled after the track surface broke up.



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© FOM pic.twitter.com/6xey2ijeI0 — Fan Account • 1980s F1 On This Day 🏁 (@1980sF1OTD) September 15, 2026

През 1985 г. партньор на Де Анджелис, е изгряващата звезда на Формула 1 Сена.

Сена спечели от полпозишън при проливен дъжд Гран при на Португалия с преднина от над една минута. Де Анджелис постигна победа на „Имола“, а Сена добави трети успех в Белгия. Болидът спечели седем полпозишъна в рамките на сезона от 16 състезания.

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Снимки: Gettyimages