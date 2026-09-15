Възраждат в 10 бройки легендарен болид на Айртон Сена

Един от най-разпознаваемите болиди в историята на Формула 1 ще бъде възроден, като предстои да бъдат изградени 10 пълномащабни реплики на емблематичния Лотус 97Т.
Компанията „Мементо Ексклузивс“ потвърди, че мистериозният исторически проект, който загатна по-рано тази година, е съсредоточен върху Лотус 97Т – болидът, управляван от Елио де Анджелис и Айртон Сена през сезон 1985 във Формула 1.
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Само 10 пълномащабни копия на автомобила ще бъдат произведени в партньорство с Класик Тийм Лотус.
„Мементо Ексклузивс“ е най-известна като доставчик на демонстрационни автомобили за Формула 1 и като оператор на официално лицензираната платформа „Ф1 Аутентикс“. Компанията произвежда реплики на болиди от настоящото поколение за отборите в шампионата от 2019 г. насам.
Тези творения редовно се появяват на представяния на нови разцветки, изложения, писти и партньорски събития по целия свят, като малък брой от тях се предлагат и на частни колекционери.
Лотус 97Т е първият исторически проект, с който се захваща компанията и представлява различно предизвикателство в сравнение с пресъздаването на модерен автомобил, изграден по CAD данни.
От Класик Тийм Лотус са предоставили архивни материали, които никога досега не са били споделяни за подобна цел, включително ръчно рисувани чертежи, оригинални документи за изработка и исторически референтни данни.
Демонстрационният автомобил ще бъде изграден с много от същите материали и конструктивни техники като оригинала от 1985 г., с участието на хора, работили по онзи болид. Всяка от десетте реплики ще носи индивидуална табелка на шасито, с която ще бъде официално регистрирана в архива на „Тийм Лотус“.
Моделът 97Т връща Лотус към победите три години след смъртта на Колин Чапман, с Жерар Дюкаруж като технически директор и запазената черно-златна разцветка на "Джон Плейър'с Спешъл".
През 1985 г. партньор на Де Анджелис, е изгряващата звезда на Формула 1 Сена.
Сена спечели от полпозишън при проливен дъжд Гран при на Португалия с преднина от над една минута. Де Анджелис постигна победа на „Имола“, а Сена добави трети успех в Белгия. Болидът спечели седем полпозишъна в рамките на сезона от 16 състезания.
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Снимки: Gettyimages