Славните български успехи в бокса

За шести път в историята си България е домакин на европейско първенство по бокс, но за първи път у нас се провежда форум, който обединява мъжкото и женското направление.

Континенталният шампионат в София е основополагащ за новата организация на European Boxing и нашата спортна публика логично проявява повишен интерес. А при топ букмейкъра за спортни залози, генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан, е налице изобилие от възможности за прогнозиране на големи събития в бокса.

Европейското е от такъв ранг, а високите очаквания към нашите боксьори в никакъв случай не са свързани само с домакинското предимство. България има огромни традиции и значителни успехи в аматьорския бокс (т.е. този, който се води по олимпийските правила най-общо казано), като е съвсем нормално почитателите на битката на ринга да са настроени да преживеят нови радости.

Какво сочи опитът от предишните ни домакинства?

Без съмнение европейските първенства на наша земя ни носят много радост - от 5 шампионата в България имаме 11 европейски първенци и общо 26 медала. У дома спортистите ни се чувстват още по-силни, което ясно се вижда от историята.

Дебютът във Варна е триумф

В интерес на истината България сравнително късно организира европейско първенство по бокс. Това се случва през 1983 г. - 58 години след първия континентален шампионат в Швеция. Домакин на форума е Варна, а в зала “Конгресна” нашите печелят общо 7 медала - европейски шампиони стават Ивайло Маринов, Петър Лесов и Емил Чупренски, Пламен Камбуров се окичва със сребро, а с бронзови отличия записват имената си Йордан Лесов, Михаил Таков и Петър Стоименов.

Пловдив поема щафетата през 2006

Следващото българско домакинство идва 23 години по-късно в Пловдив. През 2006 г. само Борис Георгиев триумфира със златен медал, но пък още четирима наши боксьори се качват на почетната стълбичка - Детелин Далаклиев и Спас Генов стават европейски вицешампиони, а Кубрат Пулев и Алексей Шайдулин заемат трети места в своите категории.

Самоков също има честта да бъде домакин на форума

Последният континентален шампионат преди актуалния с мъжко участие у нас е преди 11 години в Самоков. Отново имаме един европейски шампион в лицето на Даниел Асенов-Тайсъна (на снимката вдясно), а с бронзови медали се окичват Тинко Банабаков, Елиан Димитров, Тервел Пулев и Петър Белберов.

България два пъти организира европейско за жени

Женският бокс е значително по-млад като история, но пък в нея България е записала своите успехи, в това число и с организацията на два континентални шампионата. Първият се провежда през 2016 г. в София, като Севда Асенова, Станимира Петрова и Деница Елисеева ликуват като златни медалистки.

Само две години по-късно българската столица отново приема континенталния форум при дамите. Успехът през 2018-та беше още по-звучен - още три европейски титли на Стойка Петрова-Кръстева, Станимира Петрова и Мелис Йонузова, към които трябва да добавим среброто на Севда Асенова и бронзовите отличия на Габриела Димитрова и Деница Елисеева.

България е сред великите сили на Европа в историята

Славните моменти на българския бокс не се ограничават само до европейските първенства, на които страната ни е домакин. В класирането по медали за всички времена страната ни заема четвърто място на континента със 118 отличия - 25 златни, 36 сребърни и 57 бронзови.

Пред нас е Полша със 120 медала (34, 33, 53), а вече при лидера възниква дискусионен момент. На върха на класацията все още стои името на несъществуващия вече СССР със 164 отличия (93, 35, 36), след това е Русия с актива си от годините след 1991-ва - 112 медала (71, 23, 18). Някои спортни историци смятат, че тези статистики трябва да се обединят, други са категорично против, тъй като към успехите на Съветския съюз принос имат например украински, арменски и азербайджански боксьори, а техните страни също се радват на медали и шампиони, когато се оформят като самостоятелни държави.

Но нас ни вълнуват българските успехи, а там историята е изключително богата. Първата титла и първите медали изобщо са извоювани през 1957 г. в Прага - Димитър Велинов става шампион до 57 кг, а Петър Станков (81) се окичва със сребро. 12 години по-късно имаме шестима медалисти в Букурещ, макар и нито един шампион, като това се повтаря и 1977 в Хале.

80-те и 90-те са златната ера на българския бокс

За първи път България има двама европейски шампиони от едно първенство през 1981 г. в Тампере - Петър Лесов и Ивайло Маринов (тогава Исмаил Мустафов), които две години по-късно повтарят успеха във Варна, както стана дума и по-горе. През 1985 г. имаме цели 8 медалисти, но само една титла на Емил Чупренски. Успешната серия продължава и две години по-късно в Торино със 7 отличия, от които и две титли на Александър Христов и Борислав Абаджиев. Връх е европейското в Атина през 1989 г., като там България триумфира с трима шампиони - Ивайло Маринов, Киркор Киркоров и Серафим Тодоров, както и с общо 9 медала.

Маринов и Тодоров печелят категориите си и две години по-късно в Гьотеборг, а в Бурса през 1993 г. идва нов триумф за нашия бокс. България е на върха на класирането по медали благодарение на трите титли на нашите - Сарафа отново е на върха, а Даниел Петров и Свилен Русинов също се позлатяват. През 1996 г. Пинчера става отново европейски шампион, тогава печели и олимпийската си титла, което затваря и златната ера за българския бокс.

Следващото първо място на континентално ниво идва чак чак през 2002 г., когато триумфира Димитър Щилянов. Той повтаря успеха си две години по-късно. Освен него в последния четвърт век като европейски шампиони блестят още Борис Георгиев (2006 г.), Кубрат Пулев (2008 г.), Даниел Асенов (2015, 2017 г.) и Рами Киуан (2024 г.). При жените извън шампионатите в България се отличават успехите на Стойка Кръстева (тогава Петрова) през 2014 г. и Севда Асенова през 2022 г.

Жажда за успех с поглед към Олимпиадата

Преди две години в Белград българският отбор записа рекорд по общ брой медали - цели 11, като Рами Киуан и Светлана Станева станаха европейски шампиони, а освен това нашите взеха още 3 сребърни и 6 бронзови отличия. Боксьорите ни вдигнаха високо летвата - предизвикателството да се изравни това постижение на форума в София е сериозно. Но пък континенталният шампионат е и стъпка към следващите Олимпийски игри в Лос Анджелис.

А във форума под петте преплетени кръга България също има своите славни моменти на ринга. Можем да се гордеем с петима олимпийски шампиони - първият е Георги Костадинов през 1972 г., след това е триумфът на Петър Лесов (1980 г.), Ивайло Маринов (1988 г.) и Даниел Петров (1996 г.). Последното ни засега злато е и единственото при жените - Стойка Кръстева триумфира в Токио през 2021 г. България има още 5 сребърни и 10 бронзови медала. Последното дотук отличие е на Хавиер Ибанес - бронз от Париж 2024 г.

Към славните моменти, естествено, причисляваме и световните първенства за аматьори, които стартират едва през 1974 г. Първата планетарна титла за България е на името на Ивайло Маринов (Исмаил Мустафов), а Серафим Тодоров е рекордьор с три златни медала. Последната ни засега световна титла е тази на Детелин Далаклиев от 2009 г.

Толкова богато наследство задължава и днешните звезди на ринга да преследват максимума. България разполага с талантливо поколение боксьори, които могат да поднесат нова порция радост на публиката в София.

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