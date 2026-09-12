Али Картър е на полуфинал пред родна публика

Али Картър от Есекс спечели последните три фрейма, за да осъществи обрат срещу Джоу Юелун и да се наложи с 6:5, класирайки се за полуфиналите на English Open пред родна публика в Брентууд. Англичанинът започна двубоя, след като беше загубил последните си три срещи с Джоу. Предишната му победа над Скачащия дракон беше на Световното първенство през 2019 година.

Успехът изпрати Картър на 35-ия му полуфинал в ранкинг турнир, където го очаква китайската легенда Дин Дзюнхуей. Капитана се стреми към седма ранкинг титла и първа в турнир с пълен формат и директни елиминации в родината си. Преследването на първа ранкинг титла от страна на Джоу продължава. Той вече е отпадал 11 пъти на четвъртфинал, шест пъти на полуфинал и четири пъти на финал.

Изглеждаше, че Джоу ще се класира за полуфиналите, когато при преднина от 5:3 поведе с 55:0 точки в деветия фрейм. След като обаче пропусна сравнително лесна жълта топка, Картър се възползва и разчисти масата с брейк от 71 точки, за да остане в мача при 4:5. В следващите два фрейма 47-годишният англичанин направи серии от 77 и 74 точки, с които стигна до драматичната победа с 6:5.

„Когато той пропусна жълтата, почувствах, че това е възможност, от която задължително трябва да разчистя масата. Това наистина го нарани. Много пъти през кариерата си съм бил от другата страна в подобни ситуации, както и всеки, който е играл толкова дълго, колкото мен“, заяви двукратният финалист в „Крусибъл“ Картър.

„Мислех, че си тръгвам. Странното е, че се чувствах по-добре от всякога през тази седмица, а в същото време смятах, че ще се кача в колата и ще се прибера у дома. Но това е играта – типична ситуация. Той пропусна жълтата и аз се върнах в мача. Това беше много важен двубой за класиране на полуфиналите. Турнирът е пред родна публика и съм изключително щастлив, че все още участвам. Всичко опира до победата. Продължаваме битката и утре.“

Дин се представи великолепно и победи световния шампион от 2024 година Кайрън Уилсън с 6:2. Това беше третата му поредна победа над Уилсън и класира китайския състезател за първия му полуфинал след Tour Championship през 2025 година. Дин, който направи брейкове от 93, 87, 59 и 76 точки по пътя към победата, заяви:

„Играх доста добре в първите три фрейма. Той беше под сериозно напрежение, защото винаги когато получавах възможност, успявах да се възползвам и да спечеля фрейма. Последните два фрейма всъщност бяха много оспорвани. Не ставаше въпрос за това, че той играе лошо, а по-скоро кой ще успее да използва шансовете си, когато те се появят.

Очаквам с нетърпение следващия мач. За мен всеки ден е важен. Знам колко слабо играех. Надявам се да спечеля още мачове и да натрупам увереност. Засега нещата се получават.“

Шон Мърфи надделя над Джъд Тръмп с 6:5 в изключително оспорван сблъсък и също заслужи мястото си сред последните четирима.

Световният шампион от 2005 година Мърфи преживя тежко разочарование през май, когато загуби финала на Световното първенство с 17:18 от У Идзъ, докато Тръмп наскоро отстъпи първото място в световната ранглиста на Джао Синтун. Тази вечер обаче именно Мърфи напусна Brentwood Centre с повод за празнуване.

Брейк от 67 точки донесе победата на Мърфи и му осигури апетитен полуфинален сблъсък с трикратния световен шампион Марк Уилямс.

Мърфи заяви:

„Между British Open и идването ми тук по щеката ми беше извършена допълнителна работа. На практика играя с нова щека, а оттогава имам проблеми с върха. Мисля, че вече съм с четвърти връх! На този фон достигането ми дотук вероятно превръща тази седмица в една от най-добрите в снукър кариерата ми. Джъд може вече да не е номер едно в света, но остава един от най-добрите играчи на планетата. Победата над него е истински повод за гордост.“

Уелсецът Уилямс се наложи с 6:3 над своя приятел, сънародник и партньор в тренировките Лиъм Дейвис, за да достигне 70-ия ранкинг полуфинал в кариерата си.

20-годишният Дейвис напуска Брентууд след забележителна седмица, в която победи световния шампион У и за първи път в младата си кариера достигна до четвъртфиналите.

Уилямс ще влезе в полуфиналния сблъсък с Мърфи в отлична форма, след като тази вечер записа брейкове от 63, 95 и 112 точки.

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