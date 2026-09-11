Министър Керязов приветства европейския снукър в София

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов присъства на откриването на европейските първенства по снукър в София и награди новата шампионка при жените - Ребека Кена (Англия).

В изцяло английски финал при жените Кена надигра сънародничката си Теса Дейвидсън с 4:1 фрейма.

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Сред официалните лица на събитието бяха президентът на Световната професионална билярд и снукър асоциация и Световната федерация Джейсън Фъргюсън, президентът на Европейската билярд и снукър асоциация Максим Каси и Джейсън Франсис - мениджър на легендарния играч Рони О’Съливан и организатор на световния тур за ветерани, както и президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински.

В хотел "Рамада" от 9 до 24 септември се провеждат континенталните шампионати за жени, хора с увреждания, ветерани, супер ветерани, отбори, както и във форматите 6 червени и Shoot Out.

Надпреварата е третият мащабен международен снукър турнир за годината в София след Световните шампионати на WSF (World Snooker Federation) през януари и Sofia International Open през май.

От 21 до 24 септември предстои да се проведе и турнир от веригата Q Tour в България за четвърти пореден сезон. В него ще участват шестима български състезатели, както и бивши играчи от професионалния тур, сред които са имена като Марк Джойс, Питър Лайнс и Робърт Милкинс.

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Снимки: Sportal.bg