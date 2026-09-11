Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Министър Керязов приветства европейския снукър в София

Министър Керязов приветства европейския снукър в София

  • 11 сеп 2026 | 20:33
  • 451
  • 0
Министър Керязов приветства европейския снукър в София

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов присъства на откриването на европейските първенства по снукър в София и награди новата шампионка при жените - Ребека Кена (Англия).

В изцяло английски финал при жените Кена надигра сънародничката си Теса Дейвидсън с 4:1 фрейма.

Тръмп: В снукъра трудните моменти са повече от хубавите
Тръмп: В снукъра трудните моменти са повече от хубавите

Сред официалните лица на събитието бяха президентът на Световната професионална билярд и снукър асоциация и Световната федерация Джейсън Фъргюсън, президентът на Европейската билярд и снукър асоциация Максим Каси и Джейсън Франсис - мениджър на легендарния играч Рони О’Съливан и организатор на световния тур за ветерани, както и президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински.

В хотел "Рамада"  от 9 до 24 септември се провеждат континенталните шампионати за жени, хора с увреждания, ветерани, супер ветерани, отбори, както и във форматите 6 червени и Shoot Out.

Надпреварата е третият мащабен международен снукър турнир за годината в София след Световните шампионати на WSF (World Snooker Federation) през януари и Sofia International Open през май.

От 21 до 24 септември предстои да се проведе и турнир от веригата Q Tour в България за четвърти пореден сезон. В него ще участват шестима български състезатели, както и бивши играчи от професионалния тур, сред които са имена като Марк Джойс, Питър Лайнс и Робърт Милкинс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Снукър

Официално откриват европейските първенства по снукър

Официално откриват европейските първенства по снукър

  • 11 сеп 2026 | 12:07
  • 798
  • 0
Министър Керязов ще награди европейски шампиони по снукър

Министър Керязов ще награди европейски шампиони по снукър

  • 9 сеп 2026 | 10:25
  • 1056
  • 0
Марк Уилямс: Няма да спирам, ще играя и при аматьорите!

Марк Уилямс: Няма да спирам, ще играя и при аматьорите!

  • 9 сеп 2026 | 10:15
  • 2040
  • 0
Тръмп: В снукъра трудните моменти са повече от хубавите

Тръмп: В снукъра трудните моменти са повече от хубавите

  • 9 сеп 2026 | 10:00
  • 1716
  • 0
Деси Божилова и още куп българи на европейските първенства в София

Деси Божилова и още куп българи на европейските първенства в София

  • 8 сеп 2026 | 13:46
  • 1684
  • 0
Нийл Робъртсън се оплака от щеката си, ще прави промени

Нийл Робъртсън се оплака от щеката си, ще прави промени

  • 8 сеп 2026 | 09:55
  • 1440
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София

  • 11 сеп 2026 | 20:28
  • 36593
  • 91
Черно море 2:0 Локомотив (София), червен картон за "железничарите"

Черно море 2:0 Локомотив (София), червен картон за "железничарите"

  • 11 сеп 2026 | 21:51
  • 5708
  • 17
В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

  • 11 сеп 2026 | 19:56
  • 14645
  • 36
ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

  • 11 сеп 2026 | 16:15
  • 33463
  • 282
Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 17:06
  • 16568
  • 25
Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

  • 11 сеп 2026 | 14:05
  • 33583
  • 104