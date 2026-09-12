Министър Керязов: За България е чест да бъде домакин на европейското по снукър

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Европейските първенства по снукър, на които България е домакин от 9 до 24 септември. В София ще бъдат определени европейските шампиони при жените, отборите, ветераните, суперветераните и хората с увреждания, както и във форматите Shoot Out и „6 червени“.

„За България е чест да бъде домакин на Европейските първенства. Благодаря за доверието на европейската централа. Приветствам участниците и съм сигурен, че освен отличията, ще си тръгнат от България и с положителни емоции. Всички знаете, че в снукъра определяща не е силата на удара, а мисълта преди него. Пожелавам ви успех“, заяви министър Керязов.

Той поздрави екипа на Българската снукър федеряция за усилията, които полага в популяризирането на спорта и провеждането на шампионатите.

След церемонията министър Керязов награди призьорите в женската надпревара. Европейска шампионка стана Ребека Кена (Англия).

На събитието присъстваха президентът на Световната професионална билярд и снукър асоциация и Световната федерация по снукър Джейсън Фъргюсън, президентът на Европейската билярд и снукър асоциация Максим Касис, както и председателят на Българската снукър федерация Олег Велинов.

Представителите на снукър организациите благодариха на министър Керязов за присъствието му на събитието, като подчертаха, че то е знак за отношението и подкрепата към техния спорт.

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