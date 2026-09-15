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  3. Невен Венков: Движим се възходящо

Невен Венков: Движим се възходящо

  • 15 сеп 2026 | 07:27
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Невен Венков: Движим се възходящо

Черноломец (Попово) надигра гостуващия му Ботев (Нови пазар) с 4:0. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец срази Ботев (Нови пазар)
Черноломец срази Ботев (Нови пазар)

Невен Венков, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Няма как да не сме доволни след толкова изразителна победа. Заслугата е изцяло на момчетата. Бяха мобилизирани, концентрирани, положиха нужното старание и вложиха доста усилия, за да се стигне до този резултат. На пръв поглед при успех с 4:0 изглежда, че победата е постигната лесно, но не е така. Отборът на Ботев (Нови пазар) се е подсилил сериозно и разполага със силни единици, а и резултатите им го показват. Това прави победата ни още по-сладка. Движим се във възходяща линия и силно се надявам да продължим в тази посока“.

Снимка: chernolomets1919.com

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