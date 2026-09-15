Вердон си намери отбор в Израел

Доскорошният защитник на Лудогорец Оливие Вердон ще продължи кариерата си в Израел. Националът на Бенин е пред договор с Макаби (Нетаня).

Вердон вече е договорил личните си условия и се очаква да подпише контракт за две години с израелския тим, който заема 7-о място в местното първенство след първите 4 кръга.

🟡 𝗢𝗟𝗜𝗩𝗜𝗘𝗥 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗢𝗡 🇧🇯 𝗥𝗘𝗕𝗢𝗡𝗗𝗜𝗧 𝗘𝗡 𝗜𝗦𝗥𝗔𝗘̈𝗟 ! 🔥🇮🇱



Libre de tout contrat après son passage au Ludogorets Razgrad, le défenseur central béninois s’est engagé avec le Maccabi Netanya. ✍🏾



Âgé de 30 ans, Olivier Verdon a paraphé un bail de 2 ans. pic.twitter.com/gjW376PryT — Bénin Football 🇧🇯🐆 (@FootballBenin) September 14, 2026

Вердон прекара шест сезона с екипа на Лудогорец, като спечели пет титли на България, две купи и две суперкупи. Той записа общо 243 мача и 17 гола за "орлите".

Вчера Лудогорец пратив Израел друг свой футболист. Нападателят Ерик Биле премина под наем в Апоел (Петах Тиква).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google