Вердон си намери отбор в Израел

Доскорошният защитник на Лудогорец Оливие Вердон ще продължи кариерата си в Израел. Националът на Бенин е пред договор с Макаби (Нетаня).
Вердон вече е договорил личните си условия и се очаква да подпише контракт за две години с израелския тим, който заема 7-о място в местното първенство след първите 4 кръга.
Вердон прекара шест сезона с екипа на Лудогорец, като спечели пет титли на България, две купи и две суперкупи. Той записа общо 243 мача и 17 гола за "орлите".
Вчера Лудогорец пратив Израел друг свой футболист. Нападателят Ерик Биле премина под наем в Апоел (Петах Тиква).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google