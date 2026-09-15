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Вердон си намери отбор в Израел

  • 15 сеп 2026 | 00:51
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Вердон си намери отбор в Израел

Доскорошният защитник на Лудогорец Оливие Вердон ще продължи кариерата си в Израел. Националът на Бенин е пред договор с Макаби (Нетаня).

Вердон вече е договорил личните си условия и се очаква да подпише контракт за две години с израелския тим, който заема 7-о място в местното първенство след първите 4 кръга.

Вердон прекара шест сезона с екипа на Лудогорец, като спечели пет титли на България, две купи и две суперкупи. Той записа общо 243 мача и 17 гола за "орлите".

Вчера Лудогорец пратив Израел друг свой футболист. Нападателят Ерик Биле премина под наем в Апоел (Петах Тиква).

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