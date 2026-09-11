Официално откриват европейските първенства по снукър

Българска снукър федерация ви кани на официалната церемония по откриването на европейските първенства по снукър в София. Тя ще се проведе днес (11 септември) от 19:30 часа в зала “Диамант” на хотел “Рамада”. Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще бъде специален гост на събитието и ще награди новата европейска шампионка при жените. Сред официалните лица ще бъдат президентът на Световната професионална билярд и снукър асоциация и Световната федерация Джейсън Фъргюсън, президентът на Европейската билярд и снукър асоциация Максим Касис и Джейсън Франсис - мениджър на Рони О’Съливан и организатор на световния тур за ветерани. В “Рамада” се провеждат европейските първенства от 9 до 24 септември в следните направления: жени, хора с увреждания, ветерани, супер ветерани, отбори, 6 червени и Shoot Out.

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