Хванаха звезда от Евролигата да шофира след употреба на алкохол

Гардът на Жалгирис Карсън Едуардс е изправен пред сериозни проблеми със закона, след като бе спрян от полицията за шофиране в нетрезво състояние. При направената проверка в Каунас дрегерът е отчел 1,07 промила алкохол в кръвта на американския баскетболист, съобщава BasketNews.

Според литовското издание Krepsinis.net инцидентът се е случил през нощта след неделната среща от местното първенство срещу Литкабелис Паневежис. Новината бе официално потвърдена и от Рамунас Матонис, ръководител на отдела за комуникации към Литовския полицейски департамент.

Преди инцидента Жалгирис постигна категорична победа на собствен терен над Лиеткабелис, с която се реваншира за двете поредни поражения в Евролигата през изминалата седмица. В този двубой Едуардс игра 17 минути, в които се отличи с 11 точки при перфектна стрелба (1/1 за две точки и 3/3 от тройката), 6 асистенции и коефициент на полезно действие 15.

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След разпространението на информацията баскетболистът първоначално публикува коментар с въпросителни знаци под публикация в социалната мрежа Инстаграм, но малко по-късно изтри реакцията си.

Ръководството на Жалгирис реагира своевременно с официална позиция, в която заяви, че е запознато със случая и проучва обстоятелствата:

„Запознати сме с публично оповестената информация и в момента изясняваме ситуацията както вътре в клуба, така и с всички засегнати страни. След като бъде направен пълен анализ, ще излезем с допълнително съобщение относно взетите решения и последващите действия. Дотогава няма да правим повече коментари по темата“.

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Карсън Едуардс пристигна в Каунас това лято като един от водещите реализатори в Евролигата, след като през миналия сезон записа средно по 17,3 точки, 2,2 борби и 2,3 асистенции с екипа на Виртус Болоня. Той подписа договор по схема „1+1“, който може да го задържи в литовския гранд до края на сезон 2027/28.

Очакванията към гарда са да бъде сред ключовите фигури за Жалгирис и пряк заместник на напусналия Силвен Франсиско. В първите три кръга от Евролигата американецът записва средно по 16,0 точки, 2,0 асистенции и коефициент 10,3 за около 23 минути на паркета, реализирайки 37% при стрелбата за две точки и 36,8% зад арката.

Жалгирис започна новата кампания в Евролигата с баланс от една победа и две загуби след пораженията от Олимпиакос и Париж. В следващия четвърти кръг на литовския тим му предстои да гостува на Барселона.

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Снимки: Imago