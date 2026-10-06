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Евролигата прие много важна промяна в своята структура

  • 6 окт 2026 | 17:38
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Евролигата прие много важна промяна в своята структура

Клубовете-акционери в Евролигата се събраха във вторник, 6 октомври, в Чернобио, Италия, за да обсъдят и съгласуват ключови стратегически решения относно бъдещето на своята съвместна собственост.

Президентът на Евролигатт Деян Бодирога приветства присъстващите и подчерта работата, извършена от клубовете през последните десетилетия, която доведе до безпрецедентен растеж, засилен интерес и силен тласък за европейския клубен баскетбол.

Срещата продължи с презентация на изпълнителния директор на Евролигата Чус Буено, който представи актуална информация за напредъка по одобрената стратегическа пътна карта и 10-годишния бизнес план, както и за ключовите стратегически приоритети. Сред тях бяха предложеното преобразуване на настоящите 10-годишни лицензи, притежавани от тринадесетте клуба-акционери, във франчайзи, както и възможностите за разширяване, произтичащи от множеството обвързващи оферти, получени от водещи професионални клубове.

Трансформация към франчайз модел

Присъстващите собственици на клубове се споразумяха да продължат с процеса на преобразуване на настоящите 10-годишни лицензи във франчайз права за тринадесетте клуба – акционери в Евролигата: Анадолу Ефес, Баскония, ЦСКА Москва, Армани Милано, Барселона, Байерн Мюнхен, Фенербахче Истанбул, АСВЕЛ Вильорбан, Макаби Тел Авив, Олимпиакос, Панатинайкос, Реал Мадрид и Жалгирис.

Разширяване на франчайза

Клубовете се споразумяха да продължат процеса по увеличаване на броя на франчайзите. Собствениците на клубове възложиха на Съвета на директорите да продължи с процедурата по разглеждане и да представи окончателна препоръка за одобрение през следващите седмици.

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