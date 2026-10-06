Евролигата прие много важна промяна в своята структура

Клубовете-акционери в Евролигата се събраха във вторник, 6 октомври, в Чернобио, Италия, за да обсъдят и съгласуват ключови стратегически решения относно бъдещето на своята съвместна собственост.

Президентът на Евролигатт Деян Бодирога приветства присъстващите и подчерта работата, извършена от клубовете през последните десетилетия, която доведе до безпрецедентен растеж, засилен интерес и силен тласък за европейския клубен баскетбол.

Срещата продължи с презентация на изпълнителния директор на Евролигата Чус Буено, който представи актуална информация за напредъка по одобрената стратегическа пътна карта и 10-годишния бизнес план, както и за ключовите стратегически приоритети. Сред тях бяха предложеното преобразуване на настоящите 10-годишни лицензи, притежавани от тринадесетте клуба-акционери, във франчайзи, както и възможностите за разширяване, произтичащи от множеството обвързващи оферти, получени от водещи професионални клубове.

ECA Club owners agree on key strategic decisions Euroleague Commercial Assets (ECA) Shareholder Clubs met on Tuesday, October 6, in Cernobbio, Italy, to discuss and align on key strategic decisions regarding the future of their collective property. Euroleague Basketball President Dejan Bodiroga welcomed the attendees and highlighted the work carried out by the clubs over the past decades, which has driven unprecedented growth, interest and momentum for European club basketball. The meeting continued with a presentation by Euroleague Basketball CEO Chus Bueno, who provided an update on the progress made against the approved strategic roadmap and the 10-year business plan, as well as on key strategic priorities. These included the proposed conversion of the current 10-year licenses held by the thirteen shareholder clubs into franchises, and expansion opportunities arising from multiple binding offers received from leading professional clubs. - Franchise Transformation The attending club owners agreed to move forward with the process of converting the current 10-year licenses into franchises for the thirteen ECA shareholder clubs: Anadolu Efes Istanbul, Baskonia Vitoria-Gasteiz, CSKA Moscow, Armani Olimpia Milan, FC Barcelona, FC Bayern Munich, Fenerbahce Istanbul, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos Athens, Real Madrid and Zalgiris Kaunas. - Franchise Expansion The clubs agreed to continue the process to expand the number of franchises. Club owners appointed the Board of Directors to continue with the review process and present a final recommendation for approval in the upcoming weeks. — EuroLeague (@EuroLeague) October 6, 2026

Трансформация към франчайз модел



Присъстващите собственици на клубове се споразумяха да продължат с процеса на преобразуване на настоящите 10-годишни лицензи във франчайз права за тринадесетте клуба – акционери в Евролигата: Анадолу Ефес, Баскония, ЦСКА Москва, Армани Милано, Барселона, Байерн Мюнхен, Фенербахче Истанбул, АСВЕЛ Вильорбан, Макаби Тел Авив, Олимпиакос, Панатинайкос, Реал Мадрид и Жалгирис.

Разширяване на франчайза



Клубовете се споразумяха да продължат процеса по увеличаване на броя на франчайзите. Собствениците на клубове възложиха на Съвета на директорите да продължи с процедурата по разглеждане и да представи окончателна препоръка за одобрение през следващите седмици.

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