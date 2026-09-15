Бивш треньор на Дончич с унищожителна критика към Джейсън Кид: Работех за най-лошия човек в НБА

Игор Кокошков е имал незабравимо, но не в добрия смисъл, преживяване по време на работата си с Джейсън Кид в Далас Маверикс през сезон 2021/22 в НБА.

Сръбският специалист не си спести думите, когато обсъждаше краткия си престой под ръководството на Кид в тексаския тим, където работеше в тясно сътрудничество със суперзвездата Лука Дончич.

В участие в подкаста "Екс енд Оус Чат" Кокошков представи две напълно различни гледни точки за бившия гард и настоящ треньор в НБА.

Igor Kokoškov was not holding back when talking about Jason Kidd:



"I don't have a good experience with him, nor do I have high opinion of him off the court or as a head coach."



"After that first year in Dallas, once the season wrapped up. I got a call from Steve Nash, inviting… pic.twitter.com/urL62vtUTI — Luka Updates (@LukaUpdates) September 14, 2026

"Той беше един от любимите ми играчи и един от най-великите плеймейкъри в историята на играта. Обикнах нападението "Принстън" заради Джейсън Кид. Но Джейсън Кид като играч и Джейсън Кид като треньор и човек са две напълно различни истории", заяви Кокошков. "Нямам добри спомени от работата си с него, нито пък имам особено високо мнение за него извън терена или като старши треньор. И е редно хората да знаят това. Това не е само мое мнение", каза още сръбският специалист.

Игор Кокошков беше асистент-треньор в Далас Маверикс през сезон 2021/22. След този единствен сезон, в който Лука Дончич изведе Мавс до финалите на Западната конференция, Кокошков напусна и се присъедини към треньорския щаб на Бруклин Нетс.

Размишлявайки върху краткия си и труден престой в Далас, Кокошков разкри, че работата с Джейсън Кид е била изключително сложна, а силната му връзка със словенската суперзвезда се е превърнала в източник на напрежение.

"Нямам особено високо мнение за него. Може би най-добрата илюстрация е, че след като работих с Джейсън Кид една година, седнах с него и му казах: "Виж, аз имам история с Лука Дончич и го познавам добре, работили сме заедно и преди, и това със сигурност може да помогне на отбора, но аз не съм тук, за да работя за Лука Дончич, а за теб, това е твоят отбор". Той обаче така и не успя да го преодолее. Беше нещо в главата му, част от личните му проблеми, в които не исках да се замесвам", добави Кокошков. "След тази първа година в Далас, щом сезонът приключи, получих обаждане от Стив Неш, който ме покани да се присъединя към Бруклин. Спомням си, че си помислих: "Работех за най-лошия човек в НБА, а сега ми се обажда най-добрият човек в НБА", продължи Кокошков.

Кид беше уволнен като старши треньор на Маверикс след края на миналия сезон, с което приключи престоят му във франчайза, започнал през 2021 г. Дъсти Мей пое ръководството на отбора, за да поведе новата ера на Далас около сензацията Купър Флаг.

Дългогодишен съотборник на Дончич: Следващият сезон може да е най-силният за Лука

Въпреки поляризиращото си впечатление от Джейсън Кид, Игор Кокошков изпитва само възхищение към Лука Дончич.

Двамата споделят дългогодишна връзка, изградена върху силни баскетболни основи и успехи. Кокошков беше старши треньор на словенския национален отбор, когато 18-годишният Дончич изгря на международната сцена, печелейки златния медал на ЕвроБаскет 2017.

"Нужни са само две тренировки, две занимания с такъв човек, за да осъзнаеш с какъв талант на поколението работиш", каза той за Дончич. "Талантът му беше толкова очевиден и той продължава да расте с всяка изминала година. Той е скъпоценен камък, диамант, дар от Бога", допълни Кокошков.

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Снимки: Gettyimages