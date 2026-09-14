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  3. Дългогодишен съотборник на Дончич: Следващият сезон може да е най-силният за Лука

Дългогодишен съотборник на Дончич: Следващият сезон може да е най-силният за Лука

  • 14 сеп 2026 | 15:00
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Дългогодишен съотборник на Дончич: Следващият сезон може да е най-силният за Лука

Очакванията към словенската звезда Лука Дончич достигат безпрецедентни нива, докато той се подготвя за сезон 2026/2027 в НБА с екипа на Лос Анджелис Лейкърс.

Дончич сериозно се е концентрирал върху физическата си издръжливост след претърпяната травма през миналия сезон. Напредъкът му вече получи високо признание от хора, наблюдавали развитието му през годините. Един от тях е съотборникът му в националния отбор Едо Мурич.

„С всяка изминала година Лука изглежда все по-добре. Сега той е във възраст, в която се намира в пика на възможностите си. Вече не е дете“, коментира бившият капитан на словенския представителен тим Мурич, цитиран от Eurobasket.net.

„Всеки път, когато го видя с топката, той става все по-добър. Нямам търпение да видя каква роля ще има в Лейкърс през следващия сезон. Просто се надявам да остане здрав през цялото време, защото това наистина може да бъде най-силният му сезон досега. Очаквам го с голям интерес“, добави 34-годишното крило.

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Снимки: Imago

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