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Бивш португалски национал ще играе в Арис

  • 15 сеп 2026 | 06:33
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Бивш португалски национал ще играе в Арис

Гръцкият Арис привлече португалското крило Брума. Договорът между двете страни е до лятото на 2027 година.

За последно Брума игра в Бенфика. През миналия сезон 31-годишният футболист записа само 4 мача за гранда от Лисабон, след което напусна като свободен агент.

Брума е юноша на Спортинг (Лисабон), а освен за тима от "Жозе Алваладе" е играл още за Галатасарай, Газиантеп, Реал Сосиедад, РБ Лайпциг, ПСВ Айндховен, Олимпиакос, Фенербахче, Брага и Бенфика.

За националния отбор на Португалия крилото има 14 мача и 2 гола, но не е бил викан в тима от 2024 година.

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