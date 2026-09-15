Бивш португалски национал ще играе в Арис

Гръцкият Арис привлече португалското крило Брума. Договорът между двете страни е до лятото на 2027 година.



За последно Брума игра в Бенфика. През миналия сезон 31-годишният футболист записа само 4 мача за гранда от Лисабон, след което напусна като свободен агент.

Брума е юноша на Спортинг (Лисабон), а освен за тима от "Жозе Алваладе" е играл още за Галатасарай, Газиантеп, Реал Сосиедад, РБ Лайпциг, ПСВ Айндховен, Олимпиакос, Фенербахче, Брага и Бенфика.

За националния отбор на Португалия крилото има 14 мача и 2 гола, но не е бил викан в тима от 2024 година.

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