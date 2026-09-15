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Арсенал иска да пренесе перфектната си форма и в "Карабао Къп"

  • 15 сеп 2026 | 08:00
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Арсенал иска да пренесе перфектната си форма и в "Карабао Къп"

Третият кръг на "Карабао Къп" изправя един срещу друг отборите на Ипсуич и Арсенал на стадион „Портман Роуд“. Двата тима се срещат в надпреварата за първи път от 2011 година насам. Домакините от Ипсуич отбелязват своето 66-о участие в турнира, докато двукратният носител на трофея Арсенал стартира своята 61-ва кампания в състезанието.

Арсенал влиза в двубоя в перфектна форма, след като записва пет поредни победи във всички турнири. В последния си мач от Премиър лийг „топчиите“ надделяха над Съндърланд с 2:0 като гост, а преди това постигнаха успехи над Наполи (1:0) в Шампионската лига, Челси (2:1), Астън Вила (1:0) и Ковънтри (3:0).

Ипсуич показва колебания в резултатите си. В последния си двубой от първенството тимът постигна драматична победа с 3:2 срещу Кристъл Палас. Преди това обаче допусна две последователни загуби в Премиър лийг - 0:2 от Ливърпул и 2:5 от Манчестър Юнайтед. В предишния си мач в "Карабао Къп" Ипсуич отстрани Лестър с 3:1.

В лагера на Арсенал има сериозни кадрови проблеми в защита. Уилям Салиба продължава да е извън терена поради контузия в гърба, а Кристиан Москера също пропуска срещата заради разтежение. Бен Уайт получи травма в мача срещу Съндърланд и е под въпрос, което вероятно ще даде възможност на Юриен Тимбер да започне като титуляр. В състава на гостите се очакват ротации, като игрови минути могат да получат Виктор Гьокереш, Нони Мадуеке, Микел Мерино и Мартин Субименди.

За домакините полузащитникът Джак Тейлър е извън сметките заради контузия в коляното. Нападателят Емерсон получи травма в бедрото срещу Кристъл Палас и се очаква да почива, а неговото място може да бъде заето от Зайън Флеминг. Азор Матусива е под въпрос поради мускулен проблем.

В историите си двата отбора са изиграли общо 61 мача във всички турнири, като Арсенал има предимство с 32 победи срещу 18 за Ипсуич, а 11 двубоя са завършили наравно. При последната им среща през април 2025 година Арсенал се наложи категорично с 4:0 като гост, а по-рано през същия сезон спечели и у дома с 1:0.

Последната среща между Арсенал и Ипсуич в турнира за Купата на лигата бе през януари 2011 година. Тогава "трактористите" спечелиха първия мач у дома с 1:0, но Арсенал взе реванша с 3:0 и се класира за финала.

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Снимки: Gettyimages

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