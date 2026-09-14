Фрейташ: Играхме срещу два отбора - този на Лудогорец и този на съдиите

Наставникът на Септември (София) Симао Фрейташ говори след загубата от Лудогорец с 1:2 в Разград. Португалският специалист изрази претенции към съдиите, като според него голът на "орлите" за 2:0 е бил нередовен.

"Трудно е когато трябва да играеш срещу два тима - срещу Лудогорец, но и срещу още един отбор. Да, говоря за съдиите. Това е невероятно. Каквото правим, всичко е фаул. Каквото говоря аз, носи жълт картон, реферът пречи, а това пречи. Ние прости искаме честност. Доволен съм от играчите, изиграхме много силен мач, Лудогорец е силен, но имахме силни моменти, в които все пак изоставахме от Лудогорец.

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Стартирахме зле. Вижте втория гол - мислите ли, че такъв гол за Лудогорец ще бъде признат. Не мисля. Моето бъдеще е да се готвим за мача с Ботев. Винаги вярваме, че можем да печелим, излизаме за трите точки във всеки един мач. Нашият фокус винаги е върху следващия двубой, има добри неща, имаме и неща, които трябва да подобряваме", заяви треньорът на столичния отбор.

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Снимки: Startphoto