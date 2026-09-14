Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Фрейташ: Играхме срещу два отбора - този на Лудогорец и този на съдиите

Фрейташ: Играхме срещу два отбора - този на Лудогорец и този на съдиите

  • 14 сеп 2026 | 22:38
  • 743
  • 1

Наставникът на Септември (София) Симао Фрейташ говори след загубата от Лудогорец с 1:2 в Разград. Португалският специалист изрази претенции към съдиите, като според него голът на "орлите" за 2:0 е бил нередовен.

"Трудно е когато трябва да играеш срещу два тима - срещу Лудогорец, но и срещу още един отбор. Да, говоря за съдиите. Това е невероятно. Каквото правим, всичко е фаул. Каквото говоря аз, носи жълт картон, реферът пречи, а това пречи. Ние прости искаме честност. Доволен съм от играчите, изиграхме много силен мач, Лудогорец е силен, но имахме силни моменти, в които все пак изоставахме от Лудогорец.

Лудогорец се позабавлява, поотпусна и вече диша във врата на Левски
Лудогорец се позабавлява, поотпусна и вече диша във врата на Левски

Стартирахме зле. Вижте втория гол - мислите ли, че такъв гол за Лудогорец ще бъде признат. Не мисля. Моето бъдеще е да се готвим за мача с Ботев. Винаги вярваме, че можем да печелим, излизаме за трите точки във всеки един мач. Нашият фокус винаги е върху следващия двубой, има добри неща, имаме и неща, които трябва да подобряваме", заяви треньорът на столичния отбор.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Лудогорец се позабавлява, поотпусна и вече диша във врата на Левски

Лудогорец се позабавлява, поотпусна и вече диша във врата на Левски

  • 14 сеп 2026 | 22:23
  • 27599
  • 72
Георги Домусчиев гледа Лудогорец - Септември

Георги Домусчиев гледа Лудогорец - Септември

  • 14 сеп 2026 | 20:57
  • 1366
  • 2
Митов: Можехме да вкараме още, имаме доста работа отзад

Митов: Можехме да вкараме още, имаме доста работа отзад

  • 14 сеп 2026 | 19:59
  • 2304
  • 1
Талант от Хебър: Имам 7-8 гола от корнер, работим тихо

Талант от Хебър: Имам 7-8 гола от корнер, работим тихо

  • 14 сеп 2026 | 19:55
  • 2118
  • 2
Хебър прегази Етър, "зелените" вкараха гол директно от корнер

Хебър прегази Етър, "зелените" вкараха гол директно от корнер

  • 14 сеп 2026 | 19:47
  • 1792
  • 5
ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

  • 14 сеп 2026 | 18:35
  • 21813
  • 52
Виж всички

Водещи Новини

Куп новини в Левски! Атанас Бостанджиев обяви грандиозни цели пред отбора

Куп новини в Левски! Атанас Бостанджиев обяви грандиозни цели пред отбора

  • 14 сеп 2026 | 17:49
  • 67741
  • 291
България с трудна, но задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026

България с трудна, но задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026

  • 14 сеп 2026 | 21:03
  • 58188
  • 90
Лудогорец се позабавлява, поотпусна и вече диша във врата на Левски

Лудогорец се позабавлява, поотпусна и вече диша във врата на Левски

  • 14 сеп 2026 | 22:23
  • 27599
  • 72
Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)

Левски с най-модерния стадион в Югоизточна Европа, ясен е новият капацитет и кога започва строителството (снимки)

  • 14 сеп 2026 | 17:15
  • 58499
  • 279
Интер 5:2 Удинезе

Интер 5:2 Удинезе

  • 14 сеп 2026 | 23:28
  • 4146
  • 5
ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

  • 14 сеп 2026 | 18:35
  • 21813
  • 52