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Любомир Киров пред Sportal.bg след гръмката загуба: Изтеглихме късата клечка, съперникът вкара 113 на Реал Мадрид

  • 14 сеп 2026 | 21:31
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Наставникът на Рилски спортист Любомир Киров коментира изразителното поражение на тима от Самоков в “Арена СамЕлион” от гостувалия Рио Бреоган с 80:126 в мач от квалификациите на Шампионската лига. Киров заяви, че при жребия тимът му е изтеглил “късата клечка” и отчете, че играчите му не са се представили на нужното ниво, но открои и класата на испанския отбор.

“Не се представихме добре, но все пак трябва да видим и съперника, защото това е отбор, който в последните приятелски мачове вкарва средно по 105 точки, дори вкараха преди две седмици 113 на Реал Мадрид. Със сигурност много класен съперник, ние изтеглихме късата клечка на жребия, но след нашите 5 контроли, които изиграхме - срещу добри отбори, днес нашето представяне не беше това, което трябваше да бъде”, сподели пред Sportal.bg специалистът.

24 Рилски спортист 80:126 Рио Бреогам

“Рио Бреоган вкара 23 тройки, не си спомням друг отбор да е вкарвал толкова в нашата зала, има го това, но ние трябваше да се борим повече чисто физически, чисто контакт и ако вкарат - вкарат. Те днес изиграха перфектен мач, нашият отбор не се представи добре, но ние сега започваме. Очевидно мястото ни не е в Шампионската лига, остава ни да се готвим за първенството и в групите на ФИБА”, добави Киров.

Испанци пометоха Рилски спортист в пресявките на Шампионската лига
Испанци пометоха Рилски спортист в пресявките на Шампионската лига

Цялото интервю със старши треньора на Рилски спортист можете да изгледате във видеото по-долу.

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Снимки: Владимир Иванов

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