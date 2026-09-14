Очаквайте на живо: Рилски спортист срещу тежък съперник на старта на квалификациите в Шампионската лига

Рилски спортист започва участието си в евротурнирите с тежък двубой в Шампионската лига тази вечер. Тимът от Самоков, който е домакин на квалификационната фаза на турнира, ще се изправи в първия кръг на пресявките срещу испанския Рио Бреоган. Двубоят в “Арена СамЕлион” започва в 19:00 часа.

Рилския спортист имаше две поредни титли на България, но не успя да се класира за финалния плейоф от Sesame НБЛ през миналия сезон.

Рио Бреоган пък завърши на 11-о място в редовния сезон на Лига Ендеса, като записа победа като гост над Реал Мадрид.

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria /Facebook

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