Куфар до куфар! Бен Симънс пристигна в Сакраменто с грандиозен багаж

Интересна снимка на Бен Симънс се появи в социалните мрежи. На нея се вижда как новото попълнение на Сакраменто Кингс пристига в столицата на Калифорния с меко казано огромен багаж.

30-годишният австралиец, избран под №1 в Драфта на НБА през 2016-а от Филаделфия 76ърс, подписа с “Кралете” в края на лятото. Договорът му е за минималната сума за ветерани - една година на стойност 3.5 милиона долара.

Трикратният участник в Мача на звездите на НБА ще облече екипа на четвъртия си тим в НБА. Досега той е играл за Филаделфия, Бруклин Нетс и Лос Анджелис Клипърс.

Ben Simmons has arrived in Sacramento with all of his belongings 😂



The 3-time NBA All-Star signed a 1-year, $3.5 million deal with the Kings.



(via @BenSimmons25) pic.twitter.com/O57Qk0x7iS — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 14, 2026

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Снимки: Gettyimages