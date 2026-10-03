Сръбска музикална икона се появи в "Арена СамЕлион" и пожела успех на Рилски спортист

Популярният сръбски певец Миле Китич се появи в зала „Арена СамЕлион“ преди дебютния официален мач на женския тим на Рилски Спортист за новия сезон. Това обяви отборът от Самоков в социалната мрежа Фейсбук.

Преди първия двубой за сезона, в който Рилски спортист се изправя срещу хърватския Студио Загреб в Адриатическата лига, изпълнителят отправи специално послание към състезателките и им пожела успех в предстоящия мач.

Присъствието на Миле Китич ще добави допълнителен колорит към спортния празник, който очаква феновете в Самоков. Домакините се надяват на силна подкрепа от трибуните и на успешен старт на сезона.

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria/Facebook

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