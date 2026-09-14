Том Аспинал оваканти титлата в тежка категория на UFC

Том Аспинал оваканти шампионския си пояс на UFC в тежка категория в резултат на усложнения на травмите, които получи в последната му битка.

Британецът потвърди решението си чрез изявление в социалните мрежи в понеделник, заявявайки, че е „съсипан“. Аспинал (15-3) сподели, че се е завърнал към спарингите и е имал уговорена дата за следващия си двубой, но инцидент по време на тренировка е довел до ново усложнение.

Аспинал не се е бил от мача си срещу Сирил Ган през октомври миналата година, който беше обявен за несъстоял се, след като беше бръкнат в очите. Той беше принуден да се оттегли от битката още в първия рунд и оттогава претърпя множество операции и на двете си очи.

„Продължаващите усложнения с очите ми означават, че в момента не мога да получа медицинско разрешение да се бия. Претърпях множество операции, инциденти и инфекции и направих всичко възможно, за да се върна към състезанията. Преди това бях договорил дата за мач и се бях върнал към спарингите, чувствах се страхотно и готов да се състезавам, когато инцидент причини допълнително увреждане на дясното ми око. Това означава повече време извън спорта, а към момента времевата рамка за завръщането ми е неясна. Взех решение да овакантя титлата в тежка категория. Помолих UFC да ми позволи да направя това изявление, защото не искам да задържам развитието на дивизията. Знам какво е кариерата ти да бъде поставена в застой и искам другите бойци да имат възможността да се състезават за титлата.“, заяви Аспинал.

Аспинал подчерта, че иска да се върне в октагона възможно най-скоро, но по съвет на лекарите няма да се бие в обозримо бъдеще. 33-годишният боец долъни:

"Работихме в тясно сътрудничество с различни лекари и специалисти, за да се опитам да осъществя завръщането си, но за съжаление в момента това просто не е възможно. Абсолютно съсипан съм. Преследвам тази мечта, откакто бях на 10 години. Не съм приключил. Оттеглянето от титлата не е оттегляне от спорта или от мечтата. Ще продължа да правя всичко възможно, за да оздравея, да получа разрешение и да се върна към състезанията възможно най-скоро"

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