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Любен Джубрилов с обръщение към ММА общността: Огледайте се как се развиват в съседните държави

  • 14 сеп 2026 | 11:38
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Любен Джубрилов с обръщение към ММА общността: Огледайте се как се развиват в съседните държави

Президентът на бойната верига MAX FIGHT Любен Джубрилов използва социалните мрежи, за да коментира участията на български спортисти в международни битки през изминалите два уикенда и да се обърне към общността на бойните спортове.

Той похвали работата на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай и окуражи професионалните кикбоксьори Стоян Копривленски и Валери Атанасов след претърпяните им поражения в Токио и Загреб. В следващите абзаци Джубрилов сравни работата на БККМТ с тази на БФ ММА.

"За Кик бокса е ясно, Федерацията е в възход и синхрон и се развива. Има и приемственост и върви напред !! Не същото важи за Българска федерация по ММА ! Поне с този “ръководител “ Момчета и момичета и сериозни хора, треньори и клубове, един съвет - огледайте се какво се случва и как се развива ММА в съседните нам държави! Сърбия, Хърватска, Румъния, Молдова Огледайте се. Помислете. Признайте си ,че с този “ Популист “ отпред, не става, момчета. Вие можете. Вие имате качества. Вашите момчета и бойци и клубове можете ! Заедно можем. Но с него отпред - НЕ ! Ние сме с вас. Ние не сме против вас, а напротив, ние можем заедно, той не може човека. То се вижда. Неспособен е. Това е. То не е обида ,това е Факт просто всеки човек има своя таван, своя праг и това е неговия максимум. Искаме да имаме поне такъв ММА както е в Сърбия и Хърватско. И не само такъв , а разбира се ,че искаме, можем и ще направим нашия БЪЛГАРСКИ ММА, най -силен на Балканит. Всеки, който реши, е добре дошъл да променим заедно събитията към развитие. Пишете ни, миналото свърши. Приключи, да знаете. Ще надградим заедно. Пишете каквото ви тежи и каквото считате за добро, за да го променим заедно"

Вижте цялата публикация на Джубрилов тук:

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