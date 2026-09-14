Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Българка с медал от световно по савате

Българка с медал от световно по савате

  • 14 сеп 2026 | 11:25
  • 407
  • 0
Българка с медал от световно по савате

20-годишната Габриела Ценкова постигна забележителен успех в родината на френския бокс (савате) – Франция. На Световното първенство по савате за мъже и жени в Булон Сюр-Мер, което се проведе от 10 – 12 септември 2026 г., Габриела спечели бронзов медал в категорията до 65 кг.

В квалификациите тя победи Анна Бош (Алжир) и Джулия Рудеш (Словения) и на полуфинал отстъпи пред Емма Ламер (Белгия) и остана на 3-о място. Шампионка в категорията за пореден път стана Фани Морено (Франция). Състезателите от Франция са елитът на този спорт и както обикновено, спечелиха почти всички златни медала при мъжете и жените. Мачовете с тях са безценен опит за състезателите в бойните спортове, като французите са забележителни с техника и издръжливост.

Габриела Ценкова е състезателка на ABC FIGHT CLUB – София с треньор Красимир Гергинов и състезателка в националния отбор по савате от 2021 г., когато стана световна вицешампионка за девойки на Световното първенство в Сърбия. През 2025 г. извоюва бронзов медал от Европейско първенство по савате в Австрия и сребърен от Световно първенство по савате комба до 21 г., което се проведе в Пловдив.

Любопитен факт е, че в края на септември в Пловдив Габриела и сестра й Моника Ценкова отново ще представят България на Европейското първенство по савате комба.

През април Габриела спечели бронзов медал и от Европейското първенство по таекуон-до ITF в Крит, Гърция, на спаринг до 72 кг.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Джудистите от Хасково и Пловдив са първи по медали на турнира "Петрушев"

Джудистите от Хасково и Пловдив са първи по медали на турнира "Петрушев"

  • 13 сеп 2026 | 12:07
  • 622
  • 0
Дакота Дичева облече фланелка на ЦСКА

Дакота Дичева облече фланелка на ЦСКА

  • 12 сеп 2026 | 13:11
  • 10842
  • 117
Петър Драганов се завърна на ринга с нокаут в Созопол

Петър Драганов се завърна на ринга с нокаут в Созопол

  • 12 сеп 2026 | 12:38
  • 1530
  • 6
Стоян Копривленски беше нокаутиран в турнира K-1 WORLD MAX в Япония

Стоян Копривленски беше нокаутиран в турнира K-1 WORLD MAX в Япония

  • 12 сеп 2026 | 12:23
  • 50808
  • 70
Конър Бен влезе в категория и после качи 14.5 кг

Конър Бен влезе в категория и после качи 14.5 кг

  • 12 сеп 2026 | 11:21
  • 2288
  • 5
Гарсия срещу Бен: вчерашният скандал стана днешното главно събитие

Гарсия срещу Бен: вчерашният скандал стана днешното главно събитие

  • 12 сеп 2026 | 09:11
  • 1752
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

  • 14 сеп 2026 | 09:18
  • 9970
  • 111
България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

  • 14 сеп 2026 | 07:01
  • 10969
  • 23
Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

  • 14 сеп 2026 | 07:55
  • 19715
  • 31
Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

  • 14 сеп 2026 | 07:45
  • 5692
  • 7
Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

  • 14 сеп 2026 | 01:03
  • 28099
  • 37
Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

  • 13 сеп 2026 | 21:48
  • 54763
  • 99