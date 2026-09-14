Българка с медал от световно по савате

20-годишната Габриела Ценкова постигна забележителен успех в родината на френския бокс (савате) – Франция. На Световното първенство по савате за мъже и жени в Булон Сюр-Мер, което се проведе от 10 – 12 септември 2026 г., Габриела спечели бронзов медал в категорията до 65 кг.

В квалификациите тя победи Анна Бош (Алжир) и Джулия Рудеш (Словения) и на полуфинал отстъпи пред Емма Ламер (Белгия) и остана на 3-о място. Шампионка в категорията за пореден път стана Фани Морено (Франция). Състезателите от Франция са елитът на този спорт и както обикновено, спечелиха почти всички златни медала при мъжете и жените. Мачовете с тях са безценен опит за състезателите в бойните спортове, като французите са забележителни с техника и издръжливост.

Габриела Ценкова е състезателка на ABC FIGHT CLUB – София с треньор Красимир Гергинов и състезателка в националния отбор по савате от 2021 г., когато стана световна вицешампионка за девойки на Световното първенство в Сърбия. През 2025 г. извоюва бронзов медал от Европейско първенство по савате в Австрия и сребърен от Световно първенство по савате комба до 21 г., което се проведе в Пловдив.

Любопитен факт е, че в края на септември в Пловдив Габриела и сестра й Моника Ценкова отново ще представят България на Европейското първенство по савате комба.

През април Габриела спечели бронзов медал и от Европейското първенство по таекуон-до ITF в Крит, Гърция, на спаринг до 72 кг.

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