Нико Розберг: Карлос Сайнц носи вина за липсата на изпреварвания в Мадрид

Световният шампион във Формула 1 за 2016 година Нико Розберг заяви, че Карлос Сайнц трябва да поеме част от отговорността за липсата на изпреварвания на новата писта в Мадрид, предвид ролята му на посланик на трасето.

Гран При на Испания се проведе на нова полу-постоянна писта около изложбения център IFEMA в Мадрид, измествайки традиционния домакин „Каталуния“ край Барселоа. След като Андреа Кими Антонели от Мерцедес отпразнува осмата си победа за сезона, трасето веднага бе подложено на критики заради малкото възможности за изпреварване, довели до процесионно състезание.

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В коментар за Sky Sports F1 след надпреварата Розберг настоя, че конфигурацията на пистата трябва да бъде преразгледана за 2027 г.

„Карлос Сайнц беше посланик, така че трябва да критикуваме Карлос Сайнц. Трябва да преразгледат конфигурацията на пистата за следващата година и да създадат една добра възможност за изпреварване. Нуждаем се от това на това трасе, защото изпреварванията са просто твърде трудни“, каза Розберг.

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Германецът посочи като пример затрудненията на Оскар Пиастри от Макларън да изпревари Франко Колапинто от Алпин, въпреки че имаше предимство в гумите.

„Беше доста шокиращо. Пиастри срещу Колапинто, например. Пиастри беше със свежи гуми, но не можа да мине. А беше много по-бърз. Просто е изключително трудно да се изпреварва“, коментира бившият шампион.

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Снимки: Gettyimages