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Организаторите в Мадрид обещаха промени след вчерашната процесия

  • 14 сеп 2026 | 15:16
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Организаторите на Гран При на Испания в Мадрид са готови да направят корекции по пистата „Мадринг“, за да увеличат възможностите за изпреварване, като вече са получили препоръки от ФИА.

Трасето с дължина 5,4 км около изложбения център IFEMA, което дебютира в състезания миналия уикенд, беше похвалено от пилоти и отбори за съоръженията и предизвикателството, което предлага. Въпреки че сложната комбинация от средноскоростни и високоскоростни завои доведе до напрегната квалификация, липсата на ясни възможности за изпреварване доведе до скучно състезание през целия уикенд.

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В Мадрид имаше по-малко изпреварвания, отколкото в Гран При на Монако

Основната възможност за изпреварване трябваше да бъде шиканът на завой 5 след най-дългата права на пистата, но неудобният дизайн на завоя затрудни маневрите. Изразявайки мнението си на брифинга на пилотите в петък вечер, състезателите бяха особено разочаровани от броя на комбинираните входове в завои, където колите трябва да спират и завиват едновременно, което улеснява защитата на болида отпред. Те също така смятат, че пит-лейнът на пистата е твърде дълъг, за да примами отборите да опитат различни стратегии за спиране в бокса.

В ексклузивно изявление за motorsport.com след неделното състезание, управляващият директор на събитието Луис Гарсия Абад заяви, че екипът му е готов да направи необходимите промени, за да подобри зрелището на пистата и добави, че вече е получил препоръки от ФИА за състезанието догодина.

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„Ако трябва да бъда честен, ФИА ясно определи какъв е начинът да се подобри конфигурацията на пистата и ние ще бъдем отворени, защото ще трябва да преинсталираме трасето за следващата година“, каза Абад.

„Наистина вярвам, че пилотите много се насладиха на квалификацията. Но със сигурност ще се опитаме да направим подобрение за следващата година.

„Имаме пространството, имаме мястото, имаме съоръженията, имаме капацитета да го направим. Сигурен съм, че ФОМ, ФИА и ние ще опитаме. Ако можем да подобрим нещо, ще го направим“, добави Абад.

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Снимки: Gettyimages

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