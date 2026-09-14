Хонда има нов ръководител на проекта си във Формула 1

Хонда смени ръководителя на проекта си за задвижващи системи във Формула 1 в опит да си върне конкурентоспособността.

В понеделник японският производител обяви, че досегашният лидер на отдела за разработка на двигатели, Тецуши Какуда, ще бъде заменен от своя настоящ асистент Йоичиро Фукао. Промяната ще влезе в сила от 1 октомври. От Хонда заявиха, че този ход е част от „планиран преход“, но добавиха, че целта е да се „ускори“ развитието на задвижващата система.

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„Хонда ще осъществи промяна в ръководството на своята програма за разработка на задвижващи системи (ЗС) за Формула 1, считано от 1 октомври 2026, с цел по-нататъшно ускоряване на развитието на ЗС и осигуряване на плавен преход към следващото поколение инженери“, се казва в изявление на японския автомобилен гигант.



„Йоичиро Фукао, който в момента заема длъжността заместник-ръководител на проекта за Формула 1, ръководител на софтуерния отдел, ще поеме ролята ръководител на голям проект, наследявайки Тецуши Какуда, който досега ръководеше разработката на ЗС. Тази организационна промяна е планиран преход, предназначен да осигури надеждното предаване на технически опит на следващото поколение инженери“, се уточнява в съобщението.



„След въвеждането на новите регулации през 2026 и с очакваните допълнителни регулаторни промени от 2027 нататък, Хонда цели да установи стабилна рамка за развитие и да достави висококонкурентна ЗС чрез преминаване към новата структура на ранен етап“, добавиха от компанията.

Президентът на ФИА уговаря Алонсо да остане

След катастрофалния старт на сезон 2026, през май на Хонда беше предоставена допълнителна помощ за задвижващата система, извън първоначалната система ADUO. По време на уикенда за Гран При на Испания обаче се проведоха нови разговори между президента на ФИА Мохамед бин Сулайем и представителите на Астън Мартин Лорънс Строл и Фернандо Алонсо относно това какво още може да се направи, за да се помогне на изпитващия затруднения производител.

Фернандо Алонсо с призив към ФИА след коментарите на президента

Едно от предложенията е да се преразгледа допълнително системата за подобрения ADUO, създадена да помага на изоставащ производител, като Мерцедес и Ред Бул Форд Пауъртрейнс са отворени за още промени.

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Снимки: Gettyimages