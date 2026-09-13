Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Сан Марино

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Сан Марино, която беше спечелена от Марк Маркес пред Алекс Маркес и Педро Акоста:

Марк Маркес – 274 точки Хорхе Мартин – 274 Марко Бедзеки – 241 Фабио Ди Джанантонио – 223 Педро Акоста – 209 Ай Огура – 203 Раул Фернандес – 199 Алекс Маркес – 153 Франческо Баная – 143 Фермин Алдегер – 105 Лука Марини – 96 Енеа Бастианини – 92 Брад Биндър – 83 Диого Морейра – 64 Фабио Куартараро – 61 Франко Морбидели – 56 Йоан Зарко – 36 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 28 Алекс Ринс – 24 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 10 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 5 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0

Марк Маркес поведе в MotoGP, след като отново спечели Гран При на Сан Марино

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Снимки: Sportal.bg