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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Сан Марино

  • 13 сеп 2026 | 16:06
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Сан Марино

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Сан Марино, която беше спечелена от Марк Маркес пред Алекс Маркес и Педро Акоста:

  1. Марк Маркес – 274 точки

  2. Хорхе Мартин – 274

  3. Марко Бедзеки – 241

  4. Фабио Ди Джанантонио – 223

  5. Педро Акоста – 209

  6. Ай Огура – 203

  7. Раул Фернандес – 199

  8. Алекс Маркес – 153

  9. Франческо Баная – 143

  10. Фермин Алдегер – 105

  11. Лука Марини – 96

  12. Енеа Бастианини – 92

  13. Брад Биндър – 83

  14. Диого Морейра – 64

  15. Фабио Куартараро – 61

  16. Франко Морбидели – 56

  17. Йоан Зарко – 36

  18. Жоан Мир – 33

  19. Джак Милър – 28

  20. Алекс Ринс – 24

  21. Топрак Разгатлиоглу – 18

  22. Маверик Винялес – 10

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Пол Еспаргаро – 5

  26. Кал Кръчлоу – 0

  27. Йонас Фолгер – 0

  28. Лоренцо Савадори – 0

  29. Микеле Пиро – 0

Марк Маркес поведе в MotoGP, след като отново спечели Гран При на Сан Марино
Марк Маркес поведе в MotoGP, след като отново спечели Гран При на Сан Марино
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Снимки: Sportal.bg

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