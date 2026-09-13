Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Сан Марино

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Сан Марино, която беше спечелена от Марк Маркес пред Алекс Маркес и Педро Акоста:
Марк Маркес – 274 точки
Хорхе Мартин – 274
Марко Бедзеки – 241
Фабио Ди Джанантонио – 223
Педро Акоста – 209
Ай Огура – 203
Раул Фернандес – 199
Алекс Маркес – 153
Франческо Баная – 143
Фермин Алдегер – 105
Лука Марини – 96
Енеа Бастианини – 92
Брад Биндър – 83
Диого Морейра – 64
Фабио Куартараро – 61
Франко Морбидели – 56
Йоан Зарко – 36
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 28
Алекс Ринс – 24
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 10
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 5
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Марк Маркес поведе в MotoGP, след като отново спечели Гран При на Сан МариноДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg