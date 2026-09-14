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US Open запазва формата въпреки критиките за късните мачове

  • 14 сеп 2026 | 11:09
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US Open запазва формата въпреки критиките за късните мачове

Тенис асоциацията на САЩ (USTA) няма намерение да променя традиционния си формат от два дневни и два вечерни мача на основните си арени "Артър Аш" и "Луис Армстронг" по време на US Open. . Решението бе потвърдено въпреки поредицата от недоволства и критики от страна на състезатели и фенове относно мачовете, приключващи в ранните часове на утрото.

Новият главен изпълнителен директор на USTA Крейг Тайли се противопостави на предложенията за съкращаване на програмата или за ранно започване на вечерните сесии. Неговото изявление идва след маратонския сблъсък от четвъртфиналите, в който Бен Шелтън надделя над Карлос Алкарас в мач, завършил в 3:33 ч. сутринта местно време.

"Изключително много харесваме формата с две дневни и две вечерни срещи. Това са две пълни сесии, в които феновете получават един мач при жените и страхотен сблъсък при мъжете. Именно това ни казват и самите зрители — че могат да дойдат и да се насладят на три, четири или пет часа развлечение. А ако дадена среща продължи наистина дълго, това се превръща в страхотен спортен спектакъл, така че ще запазя този формат“, заяви Тайли.

Тайли допълни още, че много хора се оплакват от късния край, но никой не предлага конкретни и работещи алтернативни решения, като подчерта, че продължителността на самите разигравания и мачове трудно може да бъде контролирана от организаторите.

Въпреки че програмата на срещите остава непроменена, ръководството на турнира планира значителни подобрения в инфраструктурата и обслужването на феновете в тенис комплекса „Били Джийн Кинг“. Тайли акцентира върху стремежа за повишаване на комфорта на посетителите, като акцентът ще бъде поставен върху по-персонализирано преживяване за всеки гост.

Сред планираните подобрения са осигуряването на повече сенчести зони, разширяването на пространството за феновете и поставянето на допълнителни екрани на територията на комплекса. Тези стъпки са част от по-широкия процес по модернизация на съоръженията и стадион „Артър Аш“, насочен към подобряване на условията за публиката по време на целия турнир.

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