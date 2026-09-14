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Григор Димитров прогресира, ново рекордно класиране на Иван Иванов

  • 14 сеп 2026 | 10:53
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Григор Димитров прогресира, ново рекордно класиране на Иван Иванов

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с девет места в световната ранглиста на АТР, като вече заема 128-а позиция. Бившият номер 3 преодоля квалификациите на Откритото първенство на САЩ и добави 40 точки към актива си, като вече има 472.

При втората ракета на България Пьотр Нестеров промяна няма. Той остава 301-ви със 184 точки на сметката му.

Димитър Кузманов прогресира със 17 позиции и от днес е под №365 със 143 точки.

Юношеският шампион на Уимбълдън и US Open за 2025 година Иван Иванов записа ново рекордно класиране. 17-годишният варненец напредна с 22 места и вече е 508-и в света с актив от 88 точки.

Най-голям прогрес от българските тенисисти през тази седмица отбелязва Янаки Милев. 22-годишният пловдивчанин, който достигна до финала на “Чаланджър”-а в Пловдив, прескочи, цели 239 места и е 627-и.

Най-голям скок в Топ 10 направи американецът Бен Шелтън, който се изкачи от девето на четвърто място, а сънародникът му Франсис Тиафо се изкачи от 12-та на 8-а позиция, като влезе сред най-добрите.

Рекордьорът по титли Новак Джокович се смъкна от пето място на 12-о след светкавичното си отпадане на US Open.

Шампионът от Ню Йорк Александър Зверев вече е на по-малко то 2000 точки от лидера в ранглистата Яник Синер.

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