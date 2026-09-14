Царукян е пред битка на живот и смърт: Ако загубя, никога няма да стигна до мач за титлата

Арман Царукян е наясно, че няма право на грешка в двубоя с Маурисио Руфи

През януари 2025 г. Царукян трябваше да се бие за титлата в лека категория, но контузия в гърба в последния момент го извади от сблъсъка с Ислам Махачев. В резултат на това той така и не получи нов шанс за пояса. Арменецът все още е претендент номер едно в категория до 70 килограма. Вместо да се бори за златото на UFC 331 обаче, той ще се изправи срещу Маурисио Руфи в битка, която потенциално може да му спечели тази възможност. Царукян изглежда е приел наказанието си за контузията, наложила промяна в голяма галавечер в последния момент. Въпреки това той вярва, че на 19 септември за него всичко е „победа или край“, ако иска някога да се бори за титлата на UFC.

„Приемам Маурисио Руфи като опонент по пътя към моя мач за титлата“, заяви Царукян в своя канал в YouTube „Всеки двубой е важен за мен. Раздавам се напълно в тренировъчния си лагер.“

Арман Царукян иска да чупи рекорд на Ислам Махачев

„Ако загубя тази битка, никога няма да стигна до мач за титлата. Ето защо съм супер мотивиран за този двубой, супер гладен. Работих толкова усилено за този момент.“

Царукян е решен да пренесе битката с Руфи на земята, за да си гарантира победата.

„Никога не го подценявам, особено играта му в стойка“, каза Царукян. „Трябва да бъда много умен по време на битката, защото той има силен удар и е нокаутирал много хора. Сега е моето време. Имам добър план за игра. Той ще проработи много добре. Не казвам, че ще бъде лесен мач. Ще бъде труден, но аз ще спечеля победата.“

Сблъсъкът Царукян срещу Руфи е основен подгряваш двубой на UFC 331 на 19 септември. В основния петрундов двубой шампионът в категория муха Джошуа Ван ще защитава пояса си срещу бившия шампион Алешандре Пантожа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google