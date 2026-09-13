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  3. Джудистите от Хасково и Пловдив са първи по медали на турнира "Петрушев"

Джудистите от Хасково и Пловдив са първи по медали на турнира "Петрушев"

  • 13 сеп 2026 | 12:07
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Джудистите от Хасково и Пловдив са първи по медали на турнира "Петрушев"

Джудистите от Хасково и от пловдивския Арена Спорт станаха първи по медали в деветото издание на турнира "Никола Петрушев" в Града под тепетата.

Талантите от Хасково оглавиха класирането в по-малките възрасти - 6-8-12 години, след като спечелиха пет златни и две бронзови отличия. След тях са столичните Респект (4-2-1) и Шампион (3-4-3).

При по-големите -15-18-21 години пловдивчани си тръгнаха с 11 титли, едно сребро и шест бронза. На второ място е русенският Кано (5-7-6), а на трето Хасково (2-3-1).

В надпреварата участие взеха 260 състезатели.

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