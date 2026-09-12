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Стоян Копривленски беше нокаутиран в турнира K-1 WORLD MAX в Япония

  • 12 сеп 2026 | 12:23
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Стоян Копривленски беше нокаутиран в турнира K-1 WORLD MAX в Япония

Най-успешният български кикбоксьор Стоян Копривленски беше нокаутиран от руснака Владимир Тулаев на 1/8-финалите на изключително престижния турнир до 70 кг K-1 WORLD MAX в Япония.

Копривленски беше пратен в нокдаун с ляво кроше в средата на първи рунд, когато стана жертва на контраатака от страна на боеца от Северна Осетия. За съжаление, вторият рунд се оказа още по-тежък за бургазлията, който беше поставен в позиция да търси задължителен обрат.

Той обаче още два пъти беше намерен с леви крошета и съответно пращан в нокдаун, което допълнително влоши ситуацията му. След втория Копривленски получи доста чисти попадения и с кикове, и с крошета, което доведе до третия нокдаун.

Българинът се изправи, но ново ляво кроше го прати отново на земята и реферът логично маркира край на битката с успех на Тулаев. Бургазлията беше изнесен на носилка от ринга.

Копривленски е шампион в своята категория на престижния турнир K-1 WORLD MAX от 2024 година, а миналата загуби с нокаут на полуфиналите от Дарел Вердонк. По-рано през годината той претърпя операция на коляното и се завърна изключително бързо на ринга, като "загря" за турнира в Токио с победа на галавечерта BRAVE в Бургас на 1 август.

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