Стоян Копривленски беше нокаутиран в турнира K-1 WORLD MAX в Япония

Най-успешният български кикбоксьор Стоян Копривленски беше нокаутиран от руснака Владимир Тулаев на 1/8-финалите на изключително престижния турнир до 70 кг K-1 WORLD MAX в Япония.
Копривленски беше пратен в нокдаун с ляво кроше в средата на първи рунд, когато стана жертва на контраатака от страна на боеца от Северна Осетия. За съжаление, вторият рунд се оказа още по-тежък за бургазлията, който беше поставен в позиция да търси задължителен обрат.
Той обаче още два пъти беше намерен с леви крошета и съответно пращан в нокдаун, което допълнително влоши ситуацията му. След втория Копривленски получи доста чисти попадения и с кикове, и с крошета, което доведе до третия нокдаун.
Българинът се изправи, но ново ляво кроше го прати отново на земята и реферът логично маркира край на битката с успех на Тулаев. Бургазлията беше изнесен на носилка от ринга.
Копривленски е шампион в своята категория на престижния турнир K-1 WORLD MAX от 2024 година, а миналата загуби с нокаут на полуфиналите от Дарел Вердонк. По-рано през годината той претърпя операция на коляното и се завърна изключително бързо на ринга, като "загря" за турнира в Токио с победа на галавечерта BRAVE в Бургас на 1 август.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google