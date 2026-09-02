Арман Царукян иска да чупи рекорд на Ислам Махачев

Арман Царукян може никога повече да не се изправи срещу Ислам Махачев в клетката, но знае, че има начин все пак да го надмине.

Двамата се биха за първи път при дебюта на Царукян през 2019 г., когато той, тогава едва 22-годишен, приема с кратко предизвестие да се изправи срещу Махачев на събитие на UFC в Русия. Махачев спечели оспорваната битка и три години по-късно стана шампион на UFC, а Царукян в крайна сметка си проправи път обратно към мач за титлата срещу него на UFC 311 през януари 2025 г. Тази възможност обаче не бе оползотворена, тъй като контузия в гърба принуди Царукян да се оттегли от двубоя.

Оттогава Махачев оваканти титлата в лека категория и се изкачи в по-горната дивизия, за да стане шампион в полусредна категория. Дали Царукян ще преследва дългогодишния си съперник, ако самият той спечели златото в категория до 70 кг.?

„Все още не“, заяви Царукян в предаването „Дийп Уотърс“. „Поне пет защити на титлата. [...] Искам да подобря рекорда в лека категория. Ислам имаше четири защити, така че искам да направя пет и тогава ще видим – или ще се оттегля, или ще се кача в категория до 170 паунда, защото трябва да кача килограми за там.“

Преди Махачев нито един боец в лека категория не беше защитавал титлата си в UFC четири пъти, но той достигна тази бройка на UFC 311, когато се справи бързо със заместника на Царукян, Ренато Мойкано. В негово отсъствие Топурия спечели вакантния пояс с нокаут над Чарлс Оливейра, но се провали в първата си защита, когато претърпя зашеметяваща загуба от Джъстин Гейджи на UFC Белия дом през юни.

Царукян е насочил поглед към Гейджи, но първо трябва да се справи с Маурисио Руфи в подглавния мач на UFC 331 на 19 септември. Победа над Руфи, а след това и над Гейджи, най-накрая ще изкачи Царукян на върха, като той очаква Топурия да го посрещне там.

„Или ще бъде изключително добър, или след този мач няма да се възстанови“, каза Царукян за Топурия, когато бе попитан за име за първата си защита на титлата. „Зависи как ще изглежда. Мисля, че ще бъде по-мотивиран, ще се съсредоточи върху тренировъчния си лагер. Без глупости. Преди това просто беше затворен и тренираше, защото е невероятен боец.“

Дори Царукян да победи на UFC 331, няма гаранции, че той е следващият за Гейджи, въпреки че в интервюта Царукян е намеквал, че организаторите поне са му дали устно обещание. Попитан как би подредил върха на дивизията, Царукян е уверен, че скоро ще се бие с Гейджи, и добави, че Пади Пимблет също може да бъде в картинката.

„Аз срещу Гейджи“, каза Царукян. „Топурия срещу Пади Пимблет. Мачът има смисъл, но те няма да го организират, защото имат нужда и от двамата, не искат Пади да загуби, не искат и Илия отново да загуби, така че ще дадат на Илия някой лесен съперник.“

„Чувствам, че искат Пади отново да се бие за титлата, така че ще му дадат лесен и доходоносен мач. Мисля, че той може да победи Макс Холоуей. Ако видите борбата на Макс, тя е нищо, разбирате ли? Пади поне може да прави събаряния. Холоуей имаше добра защита от събаряния, но вече не. Изчезнала е.“

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