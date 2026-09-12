Конър Бен влезе в категория и после качи 14.5 кг

Конър Бен и Райън Гарсия безпроблемно влязоха в лимита на полусредна категория за двубоя си за световната титла на WBC, въпреки опасенията как ще се справят на кантара. 29-годишният британец Бен тежеше 66 кг (146 паунда) преди съботния двубой – с половин паунд повече от шампиона.

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Официалното претегляне се проведе при закрити врата в UFC Apex в петък. Само 12 часа по-късно обаче Бен разкри в социалните мрежи, че е качил 14,5 кг (32 паунда) и вече тежи 81,65 кг (180 паунда).

По време на церемониалния кантар пред феновете по-късно в петък Бен вече изглеждаше видимо по-едър, а лицето и раменете му бяха възвърнали обема си.

„Изглеждаше ли трудно? Как изглеждах?“, попита той. „Утре вечер ще видим колко добре се чувствам в действителност.“

По-рано Бен заяви, че до излизането си на ринга в събота теглото му може да достигне 80 кг (175 паунда). Гарсия е спечелил 25 от своите 28 професионални двубоя, включително 20 с нокаут, като има две загуби и една среща без официален резултат. Бен е с 25 победи, 14 от които с нокаут, и една загуба, а това ще бъде първият му двубой за световна титла.

28-годишният американец Гарсия спечели пояса на WBC с убедителна победа по точки над Марио Бариос през февруари и сега ще направи първата си защита срещу Бен. Голяма част от вниманието през седмицата беше насочено към това как Бен ще се справи със завръщането си в лимита на полусредна категория от 66,7 кг (147 паунда) за първи път от повече от четири години.

И двата му двубоя срещу Крис Юбанк-младши бяха в средна категория. В първия Бен тежеше 71 кг (156 паунда), а в реванша – 72 кг (159 паунда). При победата си над Реджис Прогрейс през април той беше 69 кг (150 паунда). Бен вече заяви, че ако победи Гарсия, ще освободи титлата и отново ще се качи в по-горна категория.

С напредването на бойната седмица Бен изглеждаше все по-измършавял и изтощен, а пред BBC Sport призна, че свалянето на килограмите го е отвело до „дъното на ада“.

Бен обаче се усмихна, когато теглото му беше обявено на официалния кантар. Той изглеждаше в добра форма, с което изненада някои от наблюдателите, очаквали последиците от свалянето на килограмите да бъдат много по-видими. Няколко боксьори от подгряващите срещи преминаха през кантара след Бен, докато Гарсия все още не се появяваше. Това породи въпроси дали калифорниецът не изпитва затруднения да влезе в лимита.

Гарсия и преди е имал проблеми с кантара. Преди двубоя си срещу Девин Хейни през 2024 г. той надхвърли лимита на суперлека категория с повече от 1,36 кг (3 паунда). Този път подобна драма нямаше. Гарсия притича към кантара около десет минути след Бен и също изглеждаше спокоен, след като безпроблемно влезе в категорията.

Стотици фенове издържаха температури от около 40 градуса пред „Ти-Мобайл Арена“ за церемониалното претегляне в петък вечер.

Атмосферата беше оживена, докато мариачи състав забавляваше публиката през уикенда по случай Деня на независимостта на Мексико, преди американецът от мексикански произход Гарсия да излезе на сцената. Оттеглилият се абсолютен световен шампион в три теглови категории Терънс Крофърд беше сред зрителите. Бен се поклони на публиката и получи няколко освирквания, но като цяло реакцията към него не беше особено силна нито в положителна, нито в отрицателна посока.

След него се появи Гарсия, придружен на сцената от дъщеря си и звездата на WWE Рей Мистерио. Той получи по-шумно посрещане, въпреки че сред овациите имаше и немалко освирквания. Както и на пресконференцията в четвъртък, наметнатият с американското знаме Гарсия преливаше от енергия и подскачаше на пръсти, докато Бен почти не помръдваше и гледаше съсредоточено своя съперник.

Не се повториха спречкванията, белязали част от подготовката за двубоя. Бен запази каменно изражение, преди двамата да бъдат разделени.

„Искам да благодаря на всички страхотни фенове, които дойдоха. Навън е наистина горещо, затова съм им много благодарен“, заяви Гарсия.

Теглото е от особено значение заради контрастните стилове на двамата боксьори. Бен разчита до голяма степен на агресията, експлозивността и постоянния натиск, докато Гарсия е бърз и опасен контраатакуващ боксьор, който се чувства комфортно, когато посреща напредващите си съперници.

Евентуалните изтощителни последици от свалянето на килограмите могат да направят Бен по-уязвим срещу скоростта и мощното ляво кроше на Гарсия. Съществуват и въпроси дали британецът ще успее да поддържа обичайната си интензивност в продължение на 12 рунда.

Тъй като в договора няма клауза, ограничаваща рехидратацията, Бен ще тежи значително повече, когато излезе на ринга в събота.

Той все пак остава аутсайдер срещу Гарсия – боксьор с по-сериозна аматьорска школа и по-впечатляваща професионална кариера. Размерите и физическият натиск на Бен обаче могат да се превърнат в едни от най-големите му предимства.

Анализ на Кал Саджад за bbc.com

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