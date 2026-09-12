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Петър Драганов се завърна на ринга с нокаут в Созопол

  • 12 сеп 2026 | 12:38
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Петър Драганов се завърна на ринга с нокаут в Созопол

Петър Драганов – Острието нокаутира естонеца Дмитри Проткунас (10-37-1) на боксова галавечер в неговия роден град Созопол. Това беше 13-а победа (8 с нокаут) от 13 мача. Срещата приключи в четвърти рунд.

Българинът трябваше да има много по-сериозен съперник за 6-рундовата битка. Според организаторите на събитието оригиналният опонент Кудратило Абдукахоров (Узб) не е получил виза.

Драганов тръгна напред още от първата секунда и доминираше през цялото време. На няколко пъти той нарани след удари в тялото Проткунас. Двубоят беше спрян в четвъртия рунд от рефера, след като естонецът не отговаряше на атаките.

„Искам да се извиня на публиката, че така се стекоха нещата. От мен се иска да се кача на ринга. Знаете ситуацията с предишния съперник. Не му дадоха виза – сподели Петър Драганов след срещата. – Този дойде в последния момент. Имаше желание да продължи. Искам да правя мачове, които хората ще запомнят. Затова съм малко разочарован от тази вечер. Надявам се да се върна колкото се може по-бързо.“

Всички резултати от професионалните мачове:

Лазар Димитров победи по точки Луис Норман

Андон Николов победи по точки Борис Деспотов

Илия Иванов нокаутира в I рунд Кристиян Фаркаш

Андрей Кумбаров победи по точки Октавиан Грати

Александър Бончев нокаутира в I рунд Диего Инфантес (Исп)

jungle.bg

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