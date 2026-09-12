Гарсия срещу Бен: вчерашният скандал стана днешното главно събитие

Преди четири години кариерата на Конър Бен изпадна в безтегловност, след като две положителни допинг проби провалиха дългоочаквания му двубой с Крис Юбанк-младши. Преди две години Райън Гарсия изтърпяваше едногодишно наказание, след като даде положителна проба за остарин покрай най-голямата победа в кариерата си.

Ryan Garcia & Conor Benn beefing in spanish was crazy! 🤯🇪🇸



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В събота вечер двамата ще бъдат възнаградени с осемцифрени хонорари, когато се срещнат в „Ти-Мобайл Арена“ в Лас Вегас в двубой за световната титла на Гарсия в полусредна категория на WBC. Хонорарите не са обявени официално, но според информации общият награден фонд е около 30 млн. долара (25.854 млн. евро), като се очаква всеки от боксьорите да получи приблизително 15 млн. долара (12.9 млн. евро).

Пътищата им към една от най-големите боксови сцени през уикенда по случай Деня на независимостта на Мексико са различни, както се различават и случаите срещу тях и окончателните им развръзки. И двамата настояват, че не са използвали допинг, а Бен в крайна сметка беше оневинен от Националния антидопингов панел. Но сблъсъкът им е красноречиво напомняне за естеството на този спорт, в който един скандал може да провали кариерата на даден боксьор, без непременно да понижи пазарната му стойност.

Final face off between Ryan Garcia and Conor Benn 👀 (via @Zuffa_Boxing) pic.twitter.com/lGibysrK0Y — Overtime (@overtime) September 12, 2026

Гарсия (25 победи, 2 загуби, 20 нокаута) е 28-годишен боксьор от Викторвил, Калифорния, и една от първите суперзвезди на поколението Z в този спорт. Той даде положителни проби за подобряващия представянето анаболен агент остарин в деня преди и в деня след изненадващата си победа над Девин Хейни през април 2024 г. Успехът му с решение на мнозинството беше отменен и двубоят беше обявен за несъстоял се, а Гарсия получи едногодишно наказание. Екипът му обясни положителните проби със замърсени хранителни добавки.

Бен (25 победи, 1 загуба, 14 нокаута) премина през по-продължително и значително по-сложно изпитание. Преди планирания му двубой с Юбанк през октомври 2022 г. станаха известни две положителни проби за кломифен – медикамент за лечение на женски стерилитет и забранено вещество, което може да повиши нивата на тестостерона с 50%. Това постави началото на регулаторна битка, която не му позволяваше да се състезава във Великобритания в продължение на две години. През цялото време Бен настояваше, че е невинен.

Три години по-късно двамата се озовават тук. Гарсия ще направи първа защита на титлата на WBC, която спечели през февруари, след като свали в нокдаун Марио Бариос и го победи по точки. За 29-годишния Бен това ще бъде първи двубой за световна титла и възможност да последва стъпките на баща си Найджъл, който преди повече от три десетилетия спечели пояса на WBC в суперсредна категория.

Самият факт, че съботният двубой изобщо беше организиран, говори много за особената морална екосистема на професионалния бокс. В него няма единен ръководен орган, универсална антидопингова система или комисар, способен да налага последователни наказания в различните юрисдикции. Вместо това голяма част от властта е в ръцете на промоутърите, телевизиите и санкциониращите организации, чиито финансови интереси рядко се обслужват от продължителното отсъствие на ценни боксьори от ринга.

Макар критиците да омаловажават качествата му заради добрия му външен вид, рекламните договори с луксозни марки и огромната популярност в социалните мрежи – повече от 13,1 млн. последователи в Instagram и още 9 млн. в TikTok – Гарсия събра огромна аудитория, редувайки елитни представяния с прояви на изключително саморазрушително поведение. След завръщането си от наказанието той незабавно получи двубой за световна титла, но през май 2025 г. загуби безлично с единодушно съдийско решение от Роландо Ромеро. Девет месеца по-късно обаче се върна с победа над Бариос и завоюва първата си призната световна титла.

THE INTENSITY 👀😮‍💨



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Пътят на Бен беше различен, но съвсем не по-спокоен. След като в крайна сметка се завърна на ринга във Великобритания, той загуби от Юбанк през април 2025 г., преди седем месеца по-късно да вземе реванш. Тези двубои възстановиха търговската му привлекателност, но допринесоха значително по-малко за утвърждаването му като един от водещите претенденти в полусредна категория.

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Бен не се е състезавал в рамките на лимита от 147 паунда в категорията от четири години и половина. Напоследък той се боксираше в средна категория, преди да слезе до 150 паунда за срещата си с Реджис Прогрейс през април. Връщането до полусредна категория може да се окаже най-големият риск от всички.

„Хората казват: „Не можеш да се качиш до това тегло и след това отново да слезеш.“ Добре, няма проблем. Просто ме гледайте как ще го направя“, заяви Бен на заключителната пресконференция в четвъртък. „Дисциплината винаги надделява и аз ще вляза в категорията.“

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Гарсия остава скептичен и предполага, че последиците от свалянето на килограмите могат да направят Бен уязвим, когато ударите започнат да попадат в целта.

„Дори да влезе в категорията, мозъкът му няма да може да се рехидратира достатъчно бързо“, каза Гарсия. „Тези удари ще нанесат сериозни поражения.“

Въпреки целия неудобен багаж от миналото, това е интригуващ двубой между двама мъже, които със сигурност умеят да говорят убедително. Гарсия очаква Бен да тръгне напред и „да прибегне до някои мръсни номера“. Описанието на Бен за собствения му подход звучи забележително сходно:

„Упоритост, свирепост, злоба, опит. Идвам, за да наложа тона още от първия рунд.“

Именно в това се крие опасността за претендента. Гарсия е по-надареният по природа боксьор, притежава изключителна скорост на ръцете и унищожително ляво кроше, което е най-опасно срещу съперници, движещи се напред. Най-добрият път на Бен към победата може да изисква да върви право към най-силното оръжие на Гарсия.

Гарсия е показвал, че може да бъде уязвим, когато е принуден да отстъпва, но Бен не притежава тайминга и прецизността на Джервонта Дейвис. През 2023 г. именно Дейвис нанесе първата професионална загуба на Гарсия със съкрушителен удар в тялото в седмия рунд. Междувременно Бен настоява, че на практика всеки привиден негов недостатък работи в негова полза, защото оставя Гарсия да носи тежестта на очакванията.

„Напрежението е изцяло върху Райън“, каза Бен. „Никой не ми дава шанс в този двубой. Имам само 20 аматьорски срещи, не съм влизал в лимита от 147 паунда от четири години и половина, имам проблем с теглото – това, онова. Никой не ми дава шанс.“

За Бен залогът е и по-личен. В продължение на години той носи както предимствата, така и тежестта на фамилията си, включително многократно повтаряното през тази седмица твърдение на Гарсия, че без нея никога нямаше да стигне до сегашната си позиция. Има известна ирония в това Гарсия да напада Бен като човек, успял благодарение на известния си родител. Самият Гарсия също е привилегировано дете на боксовата индустрия, ползвало се от почти всяко предимство, което тя може да предложи – и никога по-очевидно, отколкото при светкавично организираното му изкупление.

„Истинска благословия е да бъда в тази позиция, да оглавявам галавечер в Лас Вегас, да се бия в мегасъбитие и отново да поставя фамилията Бен под светлините на прожекторите“, заяви той.

Независимо от всички приказки за наследство, съботният двубой предлага и показателна моментна снимка на бокса през 2026 г. Двама мъже, които някога бяха изправени пред несигурно бъдеще след положителни допинг проби, сега ще се бият за световна титла и поредните солидни хонорари. Малко спортове умеят по-добре да превръщат вчерашния скандал в утрешното главно събитие.

Коментар на Брайън Греъм за "Гардиън"

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