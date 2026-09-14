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Джема Рийки с победа на "Пето авеню" в Ню Йорк

  • 14 сеп 2026 | 10:16
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Джема Рийки с победа на "Пето авеню" в Ню Йорк

Британската лекоатлетка Джема Рийки постигна втората си голяма победа в шосейната миля в рамките на седмица, след като триумфира на емблематичното състезание “Пето авеню“ в Ню Йорк в неделя. Само седем дни след като постави нов европейски рекорд в Дюселдорф с време 4:23.25, Рийки записа блестящо бягане от 4:14. Трасето в Ню Йорк обаче не е валидно за официални рекорди.

Въпреки това победата за Рийки е изключителна, като тя изпревари американските атлетки Джозет Андрюс (4:17) и Рейчъл Макартър (4:18).

С този успех продължава силният завършек на сезона за британката, която зае пето място във финала на 800 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 и десето място в милята на Игрите на Британската общност.

В надпреварата при мъжете представителят на Великобритания Джейк Хейуърд завърши втори с време 3:46, само на секунда зад победителя от САЩ Марко Лангън.

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Снимки: Gettyimages

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