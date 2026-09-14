Флик: Страдахме през второто полувреме, но съм доволен

Ханзи Флик оцени положително работата на отбора и най-вече резултата 4:2 срещу Леванте, който донесе нови три точки на Барселона, макар да призна, че тимът е изпитал трудности през втората част. Той пое вината за първия гол на съперника, тъй като не е извършил по-рано смяната на Шави Еспарт, която вече е била решена, но смята, че проблемите са поучителни за бъдещето.

„Започнахме страхотно, но през второто полувреме пострадахме малко. При 3:0 трябваше да имаме повече контрол, а Леванте играеше у дома и се справи много добре“. Той се оплака и от състоянието на тревното покритие: „Теренът не беше много добър, не беше такъв, какъвто трябва да бъде“.

Флик пое отговорността за първия гол на Леванте: „Първият гол, който допуснахме, беше моя грешка. Искахме да направим смяната и Еспарт я беше поискал, но решихме да изчакаме. Въпреки това съм доволен, победихме и имахме страхотно начало на мача“. Той припомни също, че „трябваше да мислим и за следващите мачове – в сряда (срещу Расинг) и следващата събота (срещу Севиля), отново като гости“.

Наставникът разбира, че е имало моменти на трудности, но ги приема: „Не беше лесно, макар да изглежда така“. Той добави, че „в крайна сметка трябва да страдаме и има ситуации, в които трябва да се справяме много по-добре, но да оцеляваш в тези ситуации също е начин да се подобряваш“.

Той изтъкна и трудността да се победи Леванте като гост. „На почивката нищо не беше решено, което е нормално, и това казах на играчите. Те играеха у дома и е нормално да искат да спечелят. Не бяха губили у дома в последните си осем мача. Изиграха страхотен двубой“, заяви Флик.

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Мачът оставя някои изводи и Флик обясни: „Това, което търсим, е да подобрим някои неща, като позиционирането и някои пасове. Именно затова работим“.

Относно факта, че Ламин Ямал изпълни дузпата, той поясни: „Дела (Хосе Рамон де ла Фуенте) отговаря за статичните положения. Играчите решават и този, който се чувства най-добре в момента, изпълнява. Струва ми се, че това е най-добрият подход. Ние сме отбор и всеки може да изпълни дузпа“, разкри той, като даде да се разбере, че инициативата е на футболистите.

Флик отправи похвални думи към Адейеми, автор на четвъртия гол, който донесе спокойствие: „Не съм изненадан. Когато е концентриран, той е фантастичен играч. Познавам го от много години и знам какво може да ни даде. Особено при четвъртия гол беше фантастичен, това е, което искам да виждам от него. Никакво задоволство и отпускане, а винаги концентрация“.

По отношение на Гордън, той го похвали, но не скри желанието си нападателят да отбележи първия си гол: „За нас е много важно той да задържа топката, но е нападател и е важно да вкарва. Доволен съм и ценя това, което ни дава“.

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Снимки: Gettyimages