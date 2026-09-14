Венцеслав Иванов: Поздравления най-вече за младите ни състезатели

Ком (Берковица) се наложи с 2:1 у дома над Спартак II (Плевен). Срещата е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига.

Ком надви дубъла на Спартак (Плевен)

Венцеслав Иванов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Честитя победата на отбора, заслужен успех. Срещнахме млад, добре организиран отбор – също като нас. Получи се сблъсък на два от най-младите състави в групата. Върнахме се на правилния път след неубедителния мач в Мездра. Бяхме по-упоритият и искащият победата отбор, въпреки че имаше моменти, в които резултатът можеше да бъде и в полза на гостите. Минахме през трудни етапи от срещата, но устояхме и наложихме волята си, което най-много ме радва. Поздравления най-вече за младите ни състезатели, за които това е първа победа в мъжкия футбол. Показват потенциал, но трябва още много сериозно отношение, себеотдаване и ангажираност, за да продължат да израстват и да не се задоволяват с моментното си ниво“.

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