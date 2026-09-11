Николай Жечев: Да зарадваме феновете

Едноименният тим на Ямбол приема утре отбора на Димитровград. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Най-важното е да сме отпочинали след мача, който изиграхме за купата на България. Димитровград е опасен противник. Малко не му достигна в някои мачове, които не успя да спечели. Има опитни играчи. Залагат на футболните си умения. На лице са предпоставки за двубой, в който съперниците ще се надиграват. Надявам се феновете за пореден път да ни подкрепят, а ние да ги зарадваме с представянето си“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, треньор на ямболския тим.

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