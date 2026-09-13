Словения с бърза втора победа на ЕвроВолей 2026

Волейболистите от националния отбор на Словения постигнаха бърза втора поредна победа на ЕвроВолей 2026 за мъже. Играчите на Фабио Соли биха без проблеми Швеция с 3:0 (25:16, 25:21, 25:12) във втория си мач от Група А на първенството, игран този следобед пред едва 850 зрители в зала "Пала Панини" в Модена (Италия).

Словения е с 2 победи от 2 мача и 6 точки във временното класиране в групата. Швеция пък записа трета поредна загуба, но има една спечелена точка, като има голяма вероятност да отпадне от шампионата.

Утре (14 септември) словенците ще играят с Гърция от 22,00 часа българско време. Следващата среща в групата за "тре кронур" е също срещу гърците, но във вторник (15 септември) от 17,00 часа.

Най-резултатен за Словения стана Ник Муянович със 17 точки (1 блок, 2 аса и 58% ефективност в атака - +16), а Ян Кожамерник реализира още 11 точки за победата.

За Швеция Аксел Енлунд беше единственият с двуцифров актив - 12 точки (1 блок, 1 ас и 43% ефективност в атака - +8).

Снимки: CEV.EU

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