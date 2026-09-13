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Полша без проблеми срещу Северна Македония

  • 13 сеп 2026 | 20:31
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Полша без проблеми срещу Северна Македония

Настоящият шампион Полша постигна безпроблемна трета поредна победа на ЕвроВолей 2026 за мъже. Играчите на Никола Гърбич разгромиха Северна Македония с 3:0 (25:19, 25:16, 25:13) в третия си мач от Група В на шампионата, игран тази вечер пред близо 900 зрители в зала "Арена София".

"Дружина полска" е начело във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки, с колкото е и вторият Украйна, но с по-лошо геймово съотношение. Двата тима вече имат място на 1/8-финалите на турнира. Северна Македония пък записа трета поредна загуба, като почти сигурно ще отпадне от първенството.

Утре (14 септември) и двата отбора ще почиват, а следващите им срещи в групата са във вторник (15 септември). Първо северномакедонците ще играят с Португалия, а след това Полша срещу Украйна в битка за първото място. Двубоите са съответно от 16,00 и 19,00 часа.

Бартломией Болаж (2 блока, 1 ас и 67% ефективност в атака - +10) и Артур Шалпук (3 блока, 50% ефективност в атака и 86% позитивно посрещане - +6) реализираха 13 и 11 точки за победата на Полша.

За Северна Македония Александър Ляфтов и Стоян Илиев завършиха с едва 6 и 5 точки.

Снимки: CEV.EU

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