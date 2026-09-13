Финландия удари Сърбия за 3 от 3 на ЕвроВолей 2026

Един от съдомакините на ЕвроВолей 2026 за мъже - Финландия, със сигурност ще продължи напред в турнира, след като записа трета поредна победа. Волейболистите на Оли Кунари удариха Сърбия с 3:0 (25:19, 25:21, 25:23) в третия си мач от Група С на шампионата, игран тази вечер пред около 11 000 зрители в зала "Нокиа Арена" в Тампере.

По този начин "Суоми" е начело във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 8 точки, като вече има сигурно място на 1/8-финалите. Сърбия пък с 1 победа, 1 загуба и 3 точки до момента. в подреждането.

Утре (14 септември) сръбската "репрезентация" ще играе с Нидерландия от 17,00 часа българско време. Следващата среща в групата за Финландия е също срещу "лалетата", но във вторник (15 септември) от 20,00 часа.

За пореден път Йоонас Йокела стана най-резултатен за Финландия с 19 точки (2 аса и 71% ефективност в атака - +17), а Ноа Мартила добави 12 точки за победата.

За сърбите Лазар Маринович завърши с 14 точки (2 блока, 1 ас, 50% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +10), докато Дражен Лубурич се отчете с 11 точки.

Снимки: CEV.EU

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google