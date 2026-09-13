Турция с първа победа на Европейското

Националният отбор на Турция постигна първа победа на ЕвроВолей 2026 за мъже. Възпитаниците на Слободан Ковач надиграха Швейцария с 3:0 (25:23, 25:19, 25:19) в третия си мач от Група D на турнира, игран пред 600 зрители в зала "БиТи Арена" в Клуж-Напока (Румъния).

Така турците имат 1 победа, 2 загуби и 3 точки във временното класиране в групата, с което запазват шансове за продължаване напред към 1/8-финалите на шампионата. От друга страна Швейцария е с три поредни загуби, като почти сигурно ще отпадне.

Утре (14 септември) първо швейцарците ще играят с Германия, а след това Турция ще излезе срещу домакините от Румъния. Срещите са от 17,00 и 20,00 часа българско време.

Адис Лагумджия (2 аса и 56% ефективност в атака - +12) и Ефе Байрам (2 блока, 1 ас, 67% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +16) се отчетоха с по 17 точки за победата на Турция.

За тима на Швейцария игралият в българския шампион Левски Юлиан Вайзиг завърши с 15 точки (2 аса и 62% ефективност в атака - +13), а Ларс Миге приключи с 11 точки.

Снимки: CEV.EU

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