Отборът на Дюлгеров надви този на Ангелов в Молдова

Отборът на Шериф (Тираспол) постигна минимална победа с 1:0 като гост срещу Милсами в двубой от 12-ия кръг на молдовската Суперлига. Нажеженият сблъсък се изигра на стадион „Районал“ в град Орхей. Очакваното българско дерби на молдовска земя обаче така и не се състоя, тъй като защитникът Александър Ангелов започна като титуляр за домакините, докато българският вратар на тирасполци Иван Дюлгеров остана на резервната скамейка и не записа минути. Единственото попадение в срещата падна в 59-ата минута, когато се разписа Бурама Фомба.

Преди почивката играта се затвори като и двата тима не позволиха никакви опасни удари към двете врати.

Гостите от Тираспол нанесоха своя удар малко след началото на втората част. В 59-ата минута Шериф се възползва по най-добрия начин от светкавична контраатака, при която отбраната на домакините се пропука, а Бурама Фомба изскочи на стрелкова позиция и прати топката в мрежата за 0:1.

Благодарение на тази победа Шериф се утвърди на второто място в таблицата с актив от 25 точки. Отборът на Милсами запазва своята 6-а позиция в подреждането, оставайки с 14 точки.

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