Финландия излъга Белгия на ЕвроВолей 2026

Един от съдомакините на ЕвроВолей 2026 за мъже - Финландия, постигна драматична втора победа на турнира. Волейболистите на "Суоми" буквално излъгаха Белгия с 3:2 (23:25, 25:20, 25:19, 23:25, 15:10) във втория си мач от Група С на първенството, игран пред над 12 000 зрители в зала "Нокиа Арена" в Тампере.

По този начин Финландия е с 2 победи от 2 мача и 5 точки до момента във временното класиране, докато Белгия е с 1 победа, 1 загуба и 4 точки.

Най-полезни за Финландия станаха Йоонас Йокела (2 блока, 2 аса и 56% ефективност в атака - +20) и Лука Мартила (2 блока, 4 аса, 49% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +10) с 24 и 23 точки за победата.

За белгийците Сам Деру реализира 25 точки (2 блока, 58% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +21), а Ферре Регерс се отчете с 18 точки (44% ефективност в атака - +9), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

Снимки: CEV.EU

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