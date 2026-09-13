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  3. Локомотив (Горна Оряховица) спечели 12-ото издание на турнира "Тодор Хънков"

Локомотив (Горна Оряховица) спечели 12-ото издание на турнира "Тодор Хънков"

  • 13 сеп 2026 | 17:56
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Локомотив (Горна Оряховица) спечели 12-ото издание на турнира "Тодор Хънков"

Държавният шампион Локомотив (Горна Оряховица) спечели 12-ото издание на турнира по хандбал за мъже "Тодор Хънков" в Бургас.

"Железничарите" надделяха в днешния финал над Пирин (Гоце Делчев) с 20:18 и заслужиха трофея за четвърта поредна година.

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Спартак (Варна) се окичи с бронзовите медали.В състезанието в зала "Никола Станчев" през уикенда се включиха шест от отборите от елита.

Надпреварата беше една от последните проверки преди началото на новия сезон в "А" РХГ в края на септември, в която ще участват десет клуба - защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица), вицешампионът Шумен, Спартак (Варна), Фрегата (Бургас), Осъм (Ловеч), Васил Левски, НСА, Пирин (Гоце Делчев), Добруджа (Добрич) и Чардафон (Габрово).

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